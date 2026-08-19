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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 16:21

Lula diz estar convencido de que Motta e Alcolumbre vão votar fim da taxa das blusinhas

A medida provisória, que visa zerar imposto sobre compras internacionais até US$ 50, precisa ser votada pelo Congresso até dia 8 de setembro

A medida provisória, que visa zerar imposto sobre compras internacionais até US$ 50, precisa ser votada pelo Congresso até dia 8 de setembro

Carlos Moura/Agência Senado/JC
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MARIANA BRASIL
O presidente Lula (PT) afirmou em vídeo distribuído por sua equipe de campanha nesta terça-feira (18) que está convencido de que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) irão votar pelo fim da chamada "taxa das blusinhas".
 
A medida provisória (MP) do governo que zerou o imposto de compras internacionais de até US$ 50 (R$ 260 na cotação atual) precisa ser votada pelo Congresso até o dia 8 de setembro. Caso não seja aprovada, perderá validade no dia seguinte, no meio da campanha eleitoral.

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