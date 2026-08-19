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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 09:46

IGP-M cai 0,36% na 2ª prévia de agosto, após queda de 1,11% em julho

Houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,66% para 0,73%)

Houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,66% para 0,73%)

Ana Stobbe/Especial/JC
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Gabriela Jucá
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,36% na segunda prévia de agosto, reduzindo o ímpeto em relação à deflação de 1,11% da mesma leitura de julho, divulgou nesta quarta-feira (19) a Fundação Getulio Vargas (FGV).
 
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O resultado desta leitura foi sustentado pela continuidade da retração do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de 1,72% em julho para 0,50% em agosto. A segunda prévia do mês também registrou queda do Índice de Preços ao Consumidor (0,12% para -0,49%), enquanto houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,66% para 0,73%).

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