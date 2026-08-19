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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 08:16

Bolsas da Ásia fecham em baixa após perdas em Wall Street; Kospi despenca 5,8%

Em Tóquio, o Nikkei recuou 3,16%, para 65.326,42 pontos

Em Tóquio, o Nikkei recuou 3,16%, para 65.326,42 pontos

Arte/Jc
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Estadão
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira (19), após Wall Street recuar pelo terceiro pregão seguido ontem, em meio a uma nova onda de aversão a ações ligadas à inteligência artificial. O índice sul-coreano Kospi liderou as perdas, com queda de 5,80%, para 6.471,17 pontos. As duas maiores empresas que vêm se beneficiando do boom de IA acompanharam as perdas de suas concorrentes nos EUA: a Samsung Electronics caiu 7,8%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix despencou 9,8%.

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