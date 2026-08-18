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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 15:31

PIB da Colômbia cresce 3,5% no 2º trimestre ante igual período de 2025

Segundo o Dane, as maiores expansões foram observadas na Administração pública e defesa

Segundo o Dane, as maiores expansões foram observadas na Administração pública e defesa

JOAQUIN SARMIENTO/AFP/JC
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Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 3,5% no segundo trimestre de 2026 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane). Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 3,3% no período anual.
 
Segundo o Dane, as maiores expansões foram observadas na Administração pública e defesa; planos de previdência social de filiação obrigatória; Educação; Atividades de assistência à saúde humana e serviços sociais, que cresceram 10%.
 
O crescimento anual do PIB no primeiro trimestre foi revisado para cima, de 2,2% para 2,9%

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