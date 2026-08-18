Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosNegócios Corporativos

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:03

Crise no varejo leva redes a reestruturar R$ 68 bilhões em dívidas

Do caso Americanas em janeiro de 2023 às recuperações judiciais pedidas nesta semana por Casas Bahia, pelo menos oito redes recorreram a esses instrumentos no período

Do caso Americanas em janeiro de 2023 às recuperações judiciais pedidas nesta semana por Casas Bahia, pelo menos oito redes recorreram a esses instrumentos no período

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Agências
Grandes varejistas brasileiras reestruturaram mais de R$ 68 bilhões em dívidas com credores nos últimos dois anos e meio via recuperação judicial ou extrajudicial. A crise, segundo especialistas, foi se intensificando com a alta dos juros, o endividamento elevado e a concorrência crescente com o comércio eletrônico.
Do caso Americanas em janeiro de 2023 às recuperações judiciais pedidas nesta semana por Casas Bahia e Marabraz, pelo menos oito redes recorreram a esses instrumentos no período, cinco delas neste ano.
A Americanas abriu a sequência de crises após a descoberta de inconsistências e fraudes nos balanços, que culminaram em R$ 43 bilhões em dívidas. Pouco mais de um ano depois, as redes Dia (R$ 1,1 bilhão em dívidas) e Polishop (R$ 352 milhões) também entraram em recuperação judicial.

Notícias relacionadas