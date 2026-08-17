Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEnergia

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:03

Interação com novos clientes é desafio da abertura do mercado livre de energia

Consumidor poderá escolher a fonte de geração que irá utilizar

Consumidor poderá escolher a fonte de geração que irá utilizar

Divulgação Statkraft/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
O decreto 13.097, recentemente publicado pelo governo federal, determinou a abertura do mercado livre de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão (residenciais e pequenos comércios e indústrias). No entanto, agentes do setor adiantam que será necessária uma “popularização” desse ambiente de contratação de energia para atrair os clientes desse segmento.

Notícias relacionadas