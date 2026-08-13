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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:44

Lula publica decreto que regulamenta mercado livre de energia na baixa tensão

Consumidores de baixa tensão poderão reduzir até 20% na conta de luz

Consumidores de baixa tensão poderão reduzir até 20% na conta de luz

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou o decreto 13.097, que regulamenta a abertura do mercado livre de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão - residenciais e pequenas indústrias. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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