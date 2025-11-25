Bolsas da Ásia fecham em alta e Tóquio fica estável com foco em relação China-Japão

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (25), com o mercado de Tóquio terminando a sessão praticamente estável na volta do feriado. O líder da China, Xi Jinping, delineou a posição do país sobre a questão de Taiwan em uma ligação feita ao presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, informou a agência estatal chinesa Xinhua. A conversa ocorre em um contexto de tensões com o Japão após comentários da premiê japonesa Sanae Takaichi.

O índice Nikkei subiu 0,1%, aos 48.659,52 pontos em Tóquio. A farmacêutica Eisai ganhou 7,4% e a Sumitomo Electric Industries teve alta de 6,4%. No rumo oposto, o SoftBank recuou 9,9% e a Tokyo Electric perdeu 6,4%.

Ainda na Ásia, o índice de referência Kospi fechou em alta de 0,3%, aos 3.857,78 pontos, com ajuda de ações de empresas de produtos eletrônicos e provedoras de serviços públicos. A Samsung Electro-Mechanics marcou alta de 6,9%, seguida pela Korea Electric Power, que registrou um aumento de 6,8%.

O índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,7%, a 25.894,55 pontos em Hong Kong. Três empresas chinesas se preparam para levantar até US$ 452,3 milhões mediante a venda de ações em Hong Kong. A Ubtech Robotics, com sede em Shenzhen, pretende captar cerca de 3,120 milhões de dólares de Hong Kong (equivalentes a US$ 400,9 milhões). A fabricante de robôs tem o intuito de buscar fusões. Lemo Services, que oferece serviços de massagens por equipamentos mecânicos na China, e a Anhui Jinyan Kaolin New Material estão realizando operações públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) em Hong Kong.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou ganho de 0,9%, a 3.870,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,4%, a 2.424,95 pontos. O Taiex registrou alta de 1,5% em Taiwan, a 26.912,17 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 ganhou 0,4% em Sydney, a 8.537,00 pontos.