Sinduscon Premium 2025 destaca lideranças e inovação na construção civil gaúcha

O Sinduscon Premium 2025, promovido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), foi entregue na noite desta segunda-feira (24). A distinção tem como objetivo reconhecer e estimular a excelência profissional de todo o setor no Estado. A solenidade na Associação Leopoldina Juvenil reuniu autoridades, empresários e representantes da cadeia produtiva do segmento no Rio Grande do Sul.

Em seu pronunciamento, o presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, apresentou a importância do setor na atividade econômica e social. “A construção civil é, por essência, uma atividade que olha para frente. Cada obra nasce de um projeto, e cada projeto nasce de uma visão. O Sinduscon Premium celebra essa capacidade de transformar ideias em realidade, técnica em impacto social e engenharia em desenvolvimento urbano. Que esta noite inspire o setor a continuar liderando, inovando e contribuindo para um Rio Grande do Sul mais resiliente, moderno e humano”, destacou.



Os vencedores da 28ª edição do prêmio já haviam sido divulgados no dia 30 de outubro. Ao todo, 19 empreendimentos e empresas foram reconhecidos em 15 categorias do prêmio, que destaca projetos, produtos, serviços e iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e a qualificação do setor, de junho de 2023 a junho de 2025. São seis premiados e 13 agraciados.



Entre as distinções, o título de Obra Destaque ficou com a Reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa, da Lamb Engenharia, projeto que também venceu na categoria Empreendimento Comercial. A Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação foi duplamente premiada pelo projeto Três – casas reimaginadas, que levou as categorias Empreendimento residencial de médio porte e Destaque em Arquitetura e Design.



O evento também dedicou espaço ao Reconhecimento de Lideranças que impactam o desenvolvimento do setor. Foram agraciados: Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (Setor Público); Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs/Ciergs (Setor Industrial); Renato de Sousa Correia, presidente da CBIC (Liderança Nacional); e o Eng. Zalmir Chwartzmann (Personalidade Cultural).

Além disso, foram prestadas Homenagens a João Pedro Lamana Paiva, ao 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, a Cristina Maria de Oliveira, e de forma coletiva, à cadeia produtiva da construção civil pelo fundamental apoio prestado à ação humanitária “SOS Chuvas – Enchentes RS”.

Confira todas as homenagens, reconhecimentos e premiações



As Empresas Destaques do Ano foram:

• Grande Porte – Melnick (Ouro), Tenda (Prata) e MRV (Bronze).

• Médio Porte – Woss Incorporadora (Ouro), Pavei Empreendimentos (Prata) e TGD Incorporação & Construção (Bronze).



Na Categoria Sinduscon Premium 2025, são 13 premiações:

• Empreendimento residencial de grande porte: Marina Clube: Occhi é um novo olhar para as lagoas, da D1 Empreendimentos e Allgayer Incorporações;

• Empreendimento residencial de médio porte: Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

• Empreendimento vertical residencial de pequeno porte: Residencial Château Blanc, da LC Incorporações;

• Empreendimento Comercial: Reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa: engenharia de alta performance a serviço da economia gaúcha, da Lamb Engenharia;

• Empreendimento Horizontal (loteamentos/condomínios): Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

• Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva: Painéis Arquitetônicos de concreto pré-fabricados para fachadas, da Joal Teitelbaum;

• Destaque em Arquitetura e Design: Três – casas reimaginadas. Luxo e natureza em harmonia, da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação;

• Destaque em Marketing: Praça Viva: a história da Praça de Atlântida. Do Passado ao Roubadinhas, da D1 Empreendimentos;

• Destaque em impacto urbano, sustentabilidade e contribuição social/cultural: Centro Administrativo do Sicredi das Culturas RS/MG (Ijuí/RS), da Andora Construções e Incorporações;

• Empreendimento Destaque no Litoral Norte: Lótus Atlântida - arquitetura contemporânea e engenharia de alta complexidade como estratégias de valorização imobiliária no Litoral Norte do RS, da Pertho, Stemmer Rodrigues e Wagnerpar;

• Empreendimento Destaque na Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela): Merica Molder Mountain, da Molder Estruturas;

• Empreendimento Interior do RS (todas regiões do RS fora Porto Alegre, Litoral Norte e Serra (Bento Gonçalves/região, Gramado e Canela): The Distrikt: o case de sucesso que uniu novo urbanismo, estilo de vida e vendas recorde em Pelotas, da Joal Teitelbaum;

• Obra Destaque do Sinduscon Premium 2025: Reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa: engenharia de alta performance a serviço da economia gaúcha, da Lamb Engenharia.



Reconhecimento Sinduscon-RS conferidas a lideranças que contribuem para o desenvolvimento do setor:

• Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (setor público);

• Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs/Ciergs (setor industrial);

• Renato de Sousa Correia, presidente da CBIC (liderança nacional);

• Eng. Zalmir Chwartzmann (personalidade cultural).

Homenagens

Foram ainda homenageados João Pedro Lamana Paiva, o 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, Cristina Maria de Oliveira, e a cadeia produtiva da construção civil pelo apoio à ação humanitária “SOS Chuvas – Enchentes RS”.