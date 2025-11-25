Vendas da chinesa BYD seguem em alta na Europa

A montadora chinesa BYD voltou a registrar aumento nos novos registros de carros na Europa no mês passado, à medida que segue ampliando sua presença no continente em meio à concorrência no mercado doméstico. Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os registros de veículos BYD - indicador de vendas - subiram para 17.470 unidades em outubro, ante 5.695 em igual mês de 2024. O dado abrange a União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Na UE, foram 13.350 unidades, ante 4.525.

Apesar do avanço, o volume da BYD ainda é muito inferior ao de montadoras estabelecidas como Volkswagen e Stellantis, que venderam 308.508 e 157.350 veículos, respectivamente. Já os registros da Tesla caíram 48% na UE no último mês, estendendo a sequência fraca de 2025. A empresa ainda enfrenta repercussões do envolvimento de Elon Musk com o governo dos EUA.

No acumulado de 2025, carros elétricos a bateria alcançaram 16,4% do mercado da UE, ante 13,2% no período equivalente do ano passado. De janeiro a outubro, as vendas desses veículos saltaram 39% na Alemanha. Híbridos elétricos avançaram 16% e plug-in, 32%.

A ACEA informou que os registros totais de carros na UE subiram 5,8% em outubro, para 916.609 unidades, com altas de 7,8% na Alemanha e de 2,9% na França, mas queda de 0,5% na Itália.