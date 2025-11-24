GM terá novo período de paralisações em Gravataí

A fábrica da General Motors (GM) em Gravataí terá, nos próximos meses, mais um ciclo de ajustes que deve alterar a rotina de cerca de 6 mil trabalhadores diretos e indiretos. Entre dezembro e fevereiro de 2025, a planta terá três frentes simultâneas de reorganização - layoff parcial, parada técnica e férias coletivas - necessárias, conforme o Sindicato dos Metalúrgicos do município (Sinmgra) ouviu da GM, para preparar a linha de produção para o novo veículo previsto para 2026, o Chevrolet Sonic. LEIA TAMBÉM: Fábrica da GM em Gravataí vai produzir o novo carro Sonic em 2026

O layoff (suspensão temporária do trabalho) abrangerá cerca de 650 funcionários e se estenderá de 22 de dezembro até pelo menos a segunda quinzena de fevereiro - podendo ser renovado até o fim de 2026. Embora comum em períodos de reorganização produtiva, a medida vem se repetindo com frequência nos últimos anos: somente em 2025, ocorrerá pela terceira vez, muito graças à queda nas vendas do Onix e do Onix Plus. Para o Sinmgra, o instrumento, apesar de preservar empregos, aumenta a sensação de instabilidade entre os trabalhadores.

“Ninguém gosta de entrar em layoff, mas ele garante os empregos num primeiro momento”, afirma o presidente do Sindicato, Valcir Ascari. Ele explica que o trabalhador recebe o salário integral, somando parcelas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da complementação paga pela empresa. “13º salário, FGTS e demais direitos são preservados. Só muda o período das férias. O que pesa mais é a instabilidade”, diz.

Além do layoff, a planta terá dias específicos de parada técnica para ajustes na estrutura produtiva: 22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 31/12 e 02/01. Já férias coletivas estão programadas para 5 a 15 de janeiro, com retorno das equipes em 16/01. A GM foi procurada, mas não respondeu à reportagem.

As paralisações sucessivas impactam também o entorno: o complexo automotivo, somando os 2,3 mil profissionais que atuam na planta mais sistemistas e demais trabalhadores indiretos, envolve cerca de 6 mil trabalhadores. Além disso, para o município, um mês sem operação representa aproximadamente R$ 1 milhão a menos em ISS, de acordo com o secretário da Fazenda, Planejamento e Orçamento de Gravataí, Davi Severgnini.

Mesmo assim, o sindicato vê o anúncio do Sonic, desenvolvido no Brasil e posicionado no segmento de SUVs cupês, como um sinal de continuidade após um ano de baixa atividade. “É um investimento importante. Se o carro entrar vendendo bem, pode até justificar o retorno de um terceiro turno de trabalho”, projeta Ascari.