Medida Provisória do setor elétrico será publicada na terça-feira, diz Alckmin

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse, nesta segunda-feira (24), que a Medida Provisória (MP) do setor elétrico será publicada na terça-feira (25). O prazo para sanção é esta segunda-feira, mas o texto deve sair no Diário Oficial da União na edição regular, na manhã de terça.

"Amanhã é a publicação. Já estamos todos aprofundados aí no debate, para analisar item por item. Amanhã vai ser publicada", disse a jornalistas no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A coletiva foi para explicar como transcorreu a reunião na manhã desta segunda-feira com secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, sobre comércio exterior.

Mercosul-UE

Alckmin reiterou que o acordo Mercosul-União Europeia será assinado em 20 de dezembro e que o bloco deve ainda ter outros acordos menores, de ampliação de preferências tarifárias, mas não de livre comércio. Neste último caso, ele citou a Índia como exemplo.

"De outro lado, com o México, estamos trabalhando para ampliar as linhas de preferência tarifária. Não é livre comércio, mas você tem poucas linhas de preferência tarifária, isso vai ser ampliado. E Mercosul-Índia também não é livre comércio, mas ampliação das linhas tarifárias de preferência", completou Alckmin.



