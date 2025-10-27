Prefeitura de Porto Alegre exonera CCs após votação sobre concessão do Dmae

Dmae, a prefeitura da Capital decidiu exonerar cinco pessoas que tinham relação política com vereadores da base aliada. O texto recebeu o voto contrário dos vereadores Marcelo Bernardi (PSDB) e Yuri Ferrer (PDT), suplente do vereador Márcio Bins Ely (PDT), que possuem indicados em cargos do Executivo, o que estremeceu a relação entre os parlamentares e a prefeitura. A exoneração dos cargos em comissão (CCs) foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre da sexta-feira passada.

Durante a votação, os parlamentares assumiram posturas distintas. Bernardi compareceu à sessão e esteve presente ao longo das mais de 11 horas de discussão. Sem ir à tribuna para debater o texto, o parlamentar permaneceu discreto sobre seu posicionamento até o momento de votação. Por outro lado, Bins Ely se ausentou. O vereador estava em São Paulo, participando do Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Em seu lugar, assumiu Ferrer, que criticou fortemente o projeto e o governo municipal.

As exonerações trouxeram desconforto e eram comentadas nos bastidores do plenário ontem. Questionado sobre a perda de cargos, Bernardi disse que “não percebe desta forma”, já que os indicados ao governo não respondem a ele. “Os meus cargos são os do meu gabinete”, afirmou o tucano. Ele ainda pontuou que esteve com o governo em projetos importantes, reiterando seu comprometimento com a situação. Em relação às exonerações, Bins Ely afirmou que não possui cargos indicados no Executivo, informação que foi desmentida por diversas fontes ligadas ao Paço Municipal.

O parlamentar, no entanto, não integra oficialmente a situação, identificando-se como independente. Sobre a posição de seu suplente durante a votação, o pedetista afirmou que o voto contrário já estava combinado previamente. “Precisamos ir levando”, pontuou. Em resposta à reportagem, a prefeitura não confirmou que as exonerações tenham relação com a votação. O Executivo reiterou que todas as exoneração e admições são publicizadas no Diário Oficial da Capital.