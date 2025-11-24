BNDES investe R$ 85,8 milhões em empresa que produz biometano no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou investimento direto no valor de R$ 85,8 milhões na Bioo Investimentos e Participações S.A., por meio de sua subsidiária integral, a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR). A subscrição de ações integra a retomada da atuação do Banco em renda variável com foco em economia verde e inovação. O investimento resultará na participação do Banco de 19,9% do capital social da Bioo.
Com um modelo de negócios fundamentado na economia circular, a Bioo opera como uma plataforma de biossoluções, dedicada ao recebimento e tratamento de resíduos orgânicos provenientes da agroindústria. Com o uso de tecnologia, esses resíduos são tratados e transformados em biometano, CO2 biogênico e biofertilizantes, promovendo uma destinação ambientalmente responsável e maximizando sua monetização.
O investimento, em conjunto com o aporte adicional da Flying Rivers Capital – gestora especializada em investimentos climáticos criada a partir da vertical de clima da eB Capital – tem como objetivo apoiar o Plano de Negócios direcionado ao desenvolvimento de duas novas Centrais de Tratamento Integrado de Resíduos (CTIR), em regiões com alta disponibilidade de resíduos e demanda crescente por energia renovável e insumos sustentáveis. A primeira planta da Bioo, localizada em Triunfo (RS), entrou em operação no segundo semestre de 2025 com o fornecimento de biometano para a Sulgás em um contrato de longo prazo.
“Com esse investimento, o BNDES contribui para a transição ecológica justa ao promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Cada planta de biometano da empresa poderá reduzir emissões de CO2 em volume equivalente ao gerado pelo consumo energético anual de até 20 mil residências”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
“O mercado brasileiro de biometano vive um momento de inflexão com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro e a recente publicação do decreto do biometano. A entrada de mais um investidor de referência como a BNDESPAR – somada ao aporte adicional da Flying Rivers Capital – reforça a solidez da nossa tese e nos permite replicar o sucesso de Triunfo, expandindo o mesmo modelo para novas regiões do Brasil” afirma Maurício Cótica, CEO da Bioo.
O projeto faz parte da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), que conecta projetos brasileiros a uma extensa rede de instituições financeiras na busca de mobilização de capital público e privado em escala, direcionado ao financiamento de projetos que contribuirão para transição climática do país, alinhados às metas nacionais de descarbonização. Hoje, a BIP conta com um pipeline com 16 projetos selecionados, que totalizam cerca de US$ 23 bilhões em investimentos potenciais.