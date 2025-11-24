BNDES investe R$ 85,8 milhões em empresa que produz biometano no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou investimento direto no valor de R$ 85,8 milhões na Bioo Investimentos e Participações S.A., por meio de sua subsidiária integral, a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR). A subscrição de ações integra a retomada da atuação do Banco em renda variável com foco em economia verde e inovação. O investimento resultará na participação do Banco de 19,9% do capital social da Bioo.

Com um modelo de negócios fundamentado na economia circular, a Bioo opera como uma plataforma de biossoluções, dedicada ao recebimento e tratamento de resíduos orgânicos provenientes da agroindústria. Com o uso de tecnologia, esses resíduos são tratados e transformados em biometano, CO 2 biogênico e biofertilizantes, promovendo uma destinação ambientalmente responsável e maximizando sua monetização.

O investimento, em conjunto com o aporte adicional da Flying Rivers Capital – gestora especializada em investimentos climáticos criada a partir da vertical de clima da eB Capital – tem como objetivo apoiar o Plano de Negócios direcionado ao desenvolvimento de duas novas Centrais de Tratamento Integrado de Resíduos (CTIR), em regiões com alta disponibilidade de resíduos e demanda crescente por energia renovável e insumos sustentáveis. A primeira planta da Bioo, localizada em Triunfo (RS), entrou em operação no segundo semestre de 2025 com o fornecimento de biometano para a Sulgás em um contrato de longo prazo.

“Com esse investimento, o BNDES contribui para a transição ecológica justa ao promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Cada planta de biometano da empresa poderá reduzir emissões de CO 2 em volume equivalente ao gerado pelo consumo energético anual de até 20 mil residências”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“O mercado brasileiro de biometano vive um momento de inflexão com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro e a recente publicação do decreto do biometano. A entrada de mais um investidor de referência como a BNDESPAR – somada ao aporte adicional da Flying Rivers Capital – reforça a solidez da nossa tese e nos permite replicar o sucesso de Triunfo, expandindo o mesmo modelo para novas regiões do Brasil” afirma Maurício Cótica, CEO da Bioo.

O projeto faz parte da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), que conecta projetos brasileiros a uma extensa rede de instituições financeiras na busca de mobilização de capital público e privado em escala, direcionado ao financiamento de projetos que contribuirão para transição climática do país, alinhados às metas nacionais de descarbonização. Hoje, a BIP conta com um pipeline com 16 projetos selecionados, que totalizam cerca de US$ 23 bilhões em investimentos potenciais.