Dólar opera em baixa por exterior em dia de agenda local cheia

O dólar opera em baixa no mercado à vista, rodando em torno de R$ 5,38 há pouco, após subir a R$ 5,4015 na sexta e acumular alta de 1,97% na semana passada frente ao real. O mercado de câmbio se alinha nesta manhã de segunda-feira (24), à desvalorização global da divisa americana.

O petróleo segue em baixa com sinais de possível progresso nas negociações entre Rússia e Ucrânia, o que ajuda para um leve apetite por risco em Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje na Truth Social que "algo bom pode estar acontecendo".

Os investidores aguardam ainda os dados de arrecadação do governo federal em outubro (10h30min), palestra do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em almoço anual da Febraban, e entrevista coletiva à tarde dos ministérios do Planejamento e da Fazenda sobre o relatório bimestral de receitas e despesas de setembro e outubro, divulgado na sexta-feira.

Na seara da inflação, a mediana do relatório Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu de 4,11% para 4,09%. Para o IPCA de 2025, passou de 4,46% para 4,45%, abaixo do teto da meta. Para 2026, a mediana caiu de 4,20% para 4,18%.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal desacelerou a 0,23% na terceira quadrissemana de novembro, após alta de 0,24% na quadrissemana anterior, segundo a FGV.

Já o Índice de Confiança do Consumidor do Ibre/FGV subiu 1,3 ponto em novembro, para 89,8 pontos, maior nível desde dezembro de 2024.

O presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Daniel Lima, disse que não é urgente exigir aporte extra dos bancos após o desembolso de R$ 41 bilhões do caso Master, liquidado na semana passada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender que o BNDES retome o financiamento de projetos no exterior para empresas brasileiras, em declaração ao lado do presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Ainda hoje, Lula irá a um fórum com empresários e receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Moçambique. A previsão é que embarque de volta a Brasília às 13h20min, no horário de Brasília.

A agenda da semana inclui ainda o IPCA-15 na quarta e, nos EUA, PPI, confiança do consumidor na terça e o índice de preços de gastos com consumo (PCE) no país em outubro, na quarta, véspera do feriado de Ação de Graças, que fechará os mercados americanos na quinta e deve encurtar o pregão na sexta, dia da Black Friday.