Bolsas da Ásia fecham sem rumo único com feriado no Japão; BHP sobe na Oceania

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (24) de liquidez comprometida pelo feriado que manteve os mercados do Japão sem negócios. Na Oceania, a BHP subiu em Sydney. A mineradora afirmou que "não está mais considerando uma combinação das duas empresas" após conversas iniciais com o conselho da Anglo.

Na Ásia, o índice de referência Kospi fechou em queda de 0,2%, aos 3.846,06 pontos, com as ações da S-Oil recuando 9,1%. As ações da Samsung Electro-Mechanics subiram 3,9% e as SK Square ganharam 3,8%. Em direção oposta ao Kospi, o índice Hang Seng fechou em alta de 2%, a 25.716,50 pontos em Hong Kong.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou alta de 0,05%, a 3.836,77 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 0,9%, a 2.390,98 pontos. As ações da Foxconn Indl Internet A despencaram 7,8%, enquanto as do China CITIC Bank recuaram 2,5%. As ações da PetroChina A também caíram 2,5%.

LEIA TAMBÉM: EUA encerram tarifas e indústrias projetam retomada de exportações

As ações de empresas chinesas de semicondutores caíram após a notícia de que o governo Trump estaria considerando flexibilizar algumas restrições às exportações de chips para a China, o que poderia prejudicar a atratividade dos chips fabricados internamente.

A Semiconductor Manufacturing International(SMIC), a maior fabricante de chips sob encomenda da China e a única capaz de produzir chips avançados, fechou em queda de 1%, após chegar a cair 7,4% no início da segunda-feira. A Hua Hong Semiconductor recuou 2,49%, enquanto as da ASMPT perderam 0,49%. O Taiex registrou alta de 0,3% em Taiwan, a 26.504,24 pontos. A Caliway Biopharm foi o maior destaque positivo na sessão, com um avanço de 10%, seguida pela Global Unichip, que teve um salto de 7,0%.

Na Oceania, a BHP subiu 0,6% em Sydney. O analista do Morgan Stanley, Rahul Anand, disse que as declarações da BHP sobre desistência de interesse removem "um fator importante de incerteza" para suas ações. O S&P/ASX 200 ganhou 1,29% em Sydney, a 8.525,10 pontos.