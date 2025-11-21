AGPCH espera que pelo menos 12 projetos de usinas gaúchas disputem leilão em 2026

Para o leilão de energia específico para hidrelétricas que será promovido pelo governo federal no próximo ano (ainda sem data definida), o diretor-presidente da Associação Gaúcha de Fomento às PCHs (AGPCH), Paulo Sérgio da Silva, adianta que a meta é que sejam inscritos pelo menos 12 a 15 projetos de usinas do Estado na concorrência. Em potência, ele calcula que esses complexos podem somar de 150 MW a 200 MW (3% a 5% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul).

“Mas temos alguns problemas a serem resolvidos para isso”, comenta Silva. Ele ressalta que um ponto que precisa ser trabalhado é um processo de mutirão para agilizar os procedimentos de licenciamento ambiental dos empreendimentos. Outra necessidade apontada pelo dirigente é fortalecer a infraestrutura de transmissão de energia para escoar a produção de novas usinas.

Silva afirma que, em projetos de Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Rio Grande do Sul prontos para serem desenvolvidos, há potencial para investimentos na ordem de R$ 3 bilhões. As PCHs são usinas de 5 MW a 30 MW de potência e CGHs unidades com até 5 MW de capacidade.

Na próxima quarta-feira (26), a AGPCH realizará o evento “A Força das PCHs na reconstrução do Rio Grande do Sul”, na unidade do Centro do CIEE (Rua Cel. Vicente, 183). O encontro reunirá representantes da Empresa de Pesquisa Energética (EPE – companhia vinculada ao Ministério de Minas e Energia), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), governo do Estado, entre outros.

Silva salienta que um dos objetivos da iniciativa é promover o Rio Grande do Sul como um local de relevância para a geração hídrica. O dirigente ressalta que o foco, em curto prazo, é permitir justamente que o maior número possível de empreendimentos dessa natureza participe do leilão de energia específico para essa fonte.

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), atualmente são 429 PCHs (que representam em torno de 6 mil MW) e 702 CGHs (que somam cerca de 904 MW) em operação no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 51 PCHs (751 MW) e 71 CGHs (83 MW) funcionando.