Porto Alegre terá um "dinheiro novo" em 2026 com novos espaços de entretenimento, diz secretária de Turismo

Com a entrada em funcionamento dos novos espaços de entretenimento Fly 51 e Gigantinho, ginásio do Internacional, previstos para 2026, o turismo em Porto Alegre terá um "dinheiro novo", avalia a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth. "Com as atrações internacionais e nacionais se apresentando em Porto Alegre, teremos turistas de outros estados e de países do Mercosul chegando à cidade. Será um incremento financeiro muito importante que será propiciado pelo turismo e que vai movimentar toda a cidade", destaca.

Segundo a secretária, os dois espaços vão colocar Porto Alegre novamente na rota dos shows internacionais, o que vai permitir um valor de ingresso mais em conta para assistir aos espetáculos nacionais e internacionais. "Não temos hoje na cidade espaços para grandes shows como os existentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná", comenta.

A secretária afirma que existe uma preocupação tanto do Grêmio quanto do Internacional com a "saúde dos gramados". "Grêmio e Inter já disseram que não querem ceder seus espaços para espetáculos musicais com tanta frequência. Não temos como impor aos clubes a cessão dos estádios", acrescenta. Fernanda diz que a cidade está carente de locais. "Neste momento, temos apenas o Araújo Vianna, o que acaba por limitar a presença de público e torna o ticket do ingresso mais caro", acrescenta.

O Gigantinho, que pertence ao Sport Club Internacional, na avenida Padre Cacique, terá capacidade para receber até 10 mil pessoas. A previsão é que a obra seja entregue até o final de 2026, com o montante de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões oriundo de investidores. Os recursos financeiros não saíram dos cofres colorados. Em razão das obras de remodelação do Gigantinho, foram colocados tapumes no entorno do ginásio.

No Fly 51, que ficará na rua Augusto Severo, 797, está prevista a realização de espetáculos internacionais e nacionais, congressos, eventos corporativos e feiras. A inauguração deve ocorrer em março do próximo ano. A estrutura está situada em uma área de 27 mil metros quadrados do Aeroporto Salgado Filho cedida pela Fraport Brasil - empresa que administra o terminal.

Tiago Escher, CEO e Founder do TE2 Hospitality, diz que a Fly 51 será um espaço diferenciado na cidade. "Queremos entregar uma experiência aos clientes desde a chegada no complexo", comenta. A estrutura terá capacidade modulável, variando de dois mil a mais de 15 mil pessoas, e conta com mais de seis mil metros quadrados de área coberta. Em alguns casos, a estrutura poderá chegar a 10 mil metros quadrados, além de estacionamento para até 400 carros, praças de alimentação, mais de 400 banheiros, espaços de descanso, áreas VIP e espaços de convivência para artistas e convidados.

O palco será retrátil e modular, permitindo diferentes configurações de eventos. "Tudo foi pensado para garantir versatilidade, segurança e conforto, tanto para o público como para produtores e artistas", ressalta Escher. O investimento na construção do Fly 51 é de R$ 35 milhões. "Estaremos prontos para receber de shows a casamentos, de eventos infantis a quem sabe até o Cirque du Soleil. O importante é que teremos uma arena à altura da diversidade e da potência cultural e econômica de Porto Alegre e região metropolitana", acrescenta Escher.