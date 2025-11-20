Justiça Federal rejeita pedido de habeas corpus e mantém prisão de Daniel Vorcaro, do Banco Master

A juíza Solange Salgado, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), rejeitou um pedido de habeas corpus da defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os advogados tentavam revogar a prisão preventiva (sem tempo determinado) do empresário. Eles argumentavam que ele nunca teve a intenção de fugir ou de se ocultar das autoridades. Agora, o pedido deve ir a julgamento colegiado no próprio tribunal.

A prisão de Vorcaro já havia sido mantida após audiência de custódia realizada na terça-feira (18). Ele foi detido pela Polícia Federal na noite de segunda (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar em um voo para o exterior.

Segundo a defesa, não houve tentativas de dilapidação do patrimônio ou ocultação de valores por Vorcaro, e o bloqueio de bens já decretado pela Justiça já evitaria o risco de que isso acontecesse. A defesa afirma que houve constrangimento ilegal ao empresário e que a decisão que determinou a prisão tem diversas fragilidades.

No pedido, os advogados também afirmam não haver elementos concretos de que Vorcaro possa atrapalhar as investigações ou praticar condutas criminosas no contexto atual, considerando que também foi afastado de suas funções. Ao contrário da defesa, porém, a magistrada viu riscos às investigações na possibilidade de revogação da prisão de Vorcaro.

Na decisão que determinou a prisão de Vorcaro, o juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, afirmou que o empresário foi o líder de um esquema que envolvia carteiras "podres", emitidas por empresas de fachada ou fantasmas, controladas pela instituição financeira comandada por ele. Segundo a decisão, diante da posição de gestor do Master, "não há dúvida" sobre a liderança de Vorcaro nas suspeitas sob investigação.

"Seu comando nestes comportamentos ilícitos é notório, já que exerce a presidência do Banco Master desde o início das anormalidades e, à época dos fatos, juntamente com Augusto Lima [seu ex-sócio, também preso] eram os responsáveis pelas decisões da instituição e pelas relações públicas do Banco, sendo os principais interlocutores com o BRB", justificou o magistrado.