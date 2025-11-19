Aanergs celebra 40 anos e empossa nova diretoria

A Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (Aanergs) comemora 40 anos de fundação com evento festivo e posse da nova diretoria na noite deste sábado (22). A programação ocorrerá na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, a partir das 19h30min.

O novo presidente para o biênio 2026-2027 será Ladir Fabris, eleito em assembleia geral, e sucederá a Adalmir Borges Antunes. A futura diretoria será ainda composta por Leonardo Roth, vice-presidente administrativo e financeiro; Fábio Teodoro Tolfo Ribas, vice-presidente de desenvolvimento; Emerson Luís de Vargas, vice-presidente de relacionamento; e Júlio César Chiappin, vice-presidente social e eventos.

A solenidade reunirá autoridades, lideranças empresariais e profissionais de Administração de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. "Assumo a presidência com a convicção de que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Nossa gestão será o motor da excelência, união e representatividade que a administração do Nordeste gaúcho merece", assinala Fabris.

Fabris é graduado em administração de empresas e especialista em gestão financeira e em gestão universitária pela Universidade de Caxias do Sul. Atuou em empresas públicas e privadas nas áreas comercial e de serviços por mais de 35 anos. Tem experiência em planejamento, desenvolvimento de processos administrativos, gestão comercial e de serviços. Atualmente, é conselheiro fiscal da Sicredi Educação e CEO da Fabris Vida e Saúde.

Durante a solenidade será entregue o Mérito Administrador do Ano, honraria criada em 1992 para reconhecer profissionais que se destacam pela atuação executiva, visão e contribuição ao desenvolvimento da administração na região. Em 2025, o homenageado será o empresário Orlando Antonio Marin pela trajetória à frente de entidades e empresas do setor industrial, especialmente no fortalecimento da educação técnica e profissionalizante. Formado em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, foi presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho e, atualmente, é sócio da Plasmosul, empresa criada em 2011.

Fundada em 12 de agosto de 1985, a Aanergs promove o intercâmbio de conhecimento, a valorização dos administradores e o fortalecimento da classe. Ao longo de sua trajetória, realizou eventos como o Fórum de Administração e a Semana Municipal de Administração, além de parcerias institucionais com universidades e conselhos profissionais. Atualmente, mantém seu compromisso de fomentar a educação continuada, o networking e o reconhecimento profissional.