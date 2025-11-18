Operação que mirou Master envolve fraude de R$ 12 bi, diz chefe da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou que a Operação Compliance Zero, que teve como alvo o Banco Master, envolve uma fraude estimada em R$ 12 bilhões.

prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master A operação da Polícia Federal, na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para Dubai, nos Emirados Árabes. Ele viajaria em um jato particular, segundo a coluna Mônica Bergamo.

Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a coluna Mônica Bergamo, o banqueiro embarcaria em um jato particular. O sócio dele, Augusto Lima, também foi detido.

A operação tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

"Nessa operação de hoje, a fraude é de R$ 12 bilhões, não sei quanto nós vamos conseguir bloquear. Já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje", disse o diretor-geral durante a CPI do Crime Organizado.

Segundo a Polícia Federal, também foram apreendidos carros de luxo, obras de arte e relógios. Ao todo, seis pessoas foram presas até o momento.

Nesta terça, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. O anúncio foi feito menos de 24 horas depois de a Fictor Holding Financeira fazer uma proposta para compra da instituição de Daniel Vorcaro e mais de dois meses após a autoridade monetária ter rejeitado a compra do banco pelo BRB (Banco de Brasília).

A liquidação abrange também a Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Essa medida é adotada quando o BC avalia que a situação da instituição financeira é irrecuperável. Nesse caso, o funcionamento da instituição é interrompido e ela é retirada do sistema financeiro nacional.

O Banco Master Múltiplo, que integra o conglomerado, foi colocado sob regime de administração especial temporária por até 120 dias. Nesse regime, as atividades da instituição seguem em operação, mas os dirigentes perdem o mandato e são substituídos por pessoa jurídica especializada, com plenos poderes de gestão.

Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro pudesse deixar o País para evitar a prisão. A assessoria de imprensa de Vorcaro ainda não comentou a prisão.

Advogados do banqueiro Daniel Vorcaro negaram à colunista da Mônica Bergamo que ele estivesse fugindo do País. Segundo profissionais que integram a defesa de Vorcaro, ele estava embarcando para os Emirados Árabes para assinar o contrato de venda do banco para investidores, anunciada na segunda.

A Polícia Federal também prendeu Lima e faz uma operação na sede do BRB, em Brasília. O banco do Distrito Federal protagonizou uma longa negociação para a compra do Master ao longo deste ano, com a compra de títulos de crédito da instituição de Vorcaro. O Banco Central rejeitou a operação.