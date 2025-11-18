Mahindra inicia obras de nova planta em Dois Irmãos

A montadora indiana de tratores Mahindra realizou, nesta terça-feira (18), o lançamento da pedra fundamental da sua nova planta em Dois Irmãos. O evento, que é um ato simbólico do início das obras, ocorreu no local onde a fábrica será levantada: na Estrada do Travessão, situada na divisa entre os distritos industriais do município e da cidade vizinha, Ivoti, às margens da BR-116.

LEIA MAIS: Mahindra começará as obras de nova fábrica em Dois Irmãos em novembro



A obra contará com um investimento de R$ 100 milhões, que deverão ser aplicados ao longo de cinco anos. Na fase inicial do projeto, serão desembolsados R$ 55 milhões deste valor.



A partir de agora, será realizada a limpeza da área e o replantio da flora local. No final de novembro as obras iniciam oficialmente, com a terraplanagem do terreno, incluindo canalização, nivelamento do espaço e o piso que receberá a planta. A construção em si deverá ser concretizada em abril de 2027.



A estrutura deverá ocupar uma área de 42 mil metros quadrados em um terreno que conta com 89 mil metros quadrados. É prevista, ainda, uma expansão de 24 mil metros.



A nova planta substituirá a já existente no município e triplicará a capacidade produtiva da Mahindra em Dois Irmãos de maneira gradual. Para isso, a empresa deverá atuar antecipadamente para gerar estoque de tratores suficiente para suprir a demanda de mercado pelos dois meses em que precisará parar sua produção para realizar a transferência de uma área à outra.



“A nova planta chega para termos a capacidade de produção no volume que imaginamos para a Mahindra alcançar aqui no Brasil. Temos o objetivo de termos uma participação no mercado de dois dígitos nos próximos cinco anos e trabalharmos de forma a encher essa fábrica de trator”, celebrou o CEO da montadora no Brasil, Jak Toretta Junior.



É esperado que a montadora fabrique 9 mil tratores por ano e que os empregos diretos e indiretos saltem dos atuais 100 para 300. O faturamento também deve crescer na mesma medida conforme o CEO da empresa.



“Os investimentos e a capacidade produtiva vão acompanhar o crescimento natural da marca até atingir os 9 mil. Quando atingir, fazemos o segundo turno e vamos em frente”, destacou Toretta Junior.



Consequentemente, a arrecadação que a empresa gera ao município também aumentará. A empresa é a terceira que mais rende recursos ao Executivo de Dois Irmãos e, com a expansão, poderá se tornar a segunda, conforme informou o prefeito da cidade, Jerri Meneghetti.



“A chegada da Mahindra a Dois Irmãos representa desenvolvimento e maior capacidade de investir na educação (do município). Quando a gente olha a Mahindra, como diz o secretário municipal de desenvolvimento João (Luiz Weber), não vemos simplesmente uma empresa, mas investimentos que podemos fazer nos serviços da cidade, porque é isso que as empresas geram. Elas trazem riqueza para que o município possa, de forma consciente e cuidadosa, investir em áreas prioritárias”, avaliou Meneghetti

, que deverão ser aplicados ao longo de cinco anos. Na fase inicial do projeto, serão desembolsados R$ 55 milhões deste valor.A partir de agora, será realizada a limpeza da área e o replantio da flora local. No final de novembro as obras iniciam oficialmente, com a terraplanagem do terreno, incluindo. A construção em si deverá ser concretizada em abril de 2027.em um terreno que conta com 89 mil metros quadrados. É prevista, ainda, uma expansão de 24 mil metros.A nova planta substituirá a já existente no município e triplicará a capacidade produtiva da Mahindra em Dois Irmãos de maneira gradual. Para isso, a empresa deverá atuar antecipadamente para gerar estoque de tratores suficiente para suprir a demanda de mercado pelos dois meses em que precisará parar sua produção para realizar a transferência de uma área à outra.“A nova planta chega para termos a capacidade de produção no volume que imaginamos para a Mahindra alcançar aqui no Brasil. Temos o objetivo de termos uma participação no mercado de dois dígitos nos próximos cinco anos e trabalharmos de forma a encher essa fábrica de trator”, celebrou o CEO da montadora no Brasil, Jak Toretta Junior.e que os empregos diretos e indiretos saltem dos atuais 100 para 300. O faturamento também deve crescer na mesma medida conforme o CEO da empresa.“Os investimentos e a capacidade produtiva vão acompanhar o crescimento natural da marca até atingir os 9 mil. Quando atingir, fazemos o segundo turno e vamos em frente”, destacou Toretta Junior.Consequentemente, a arrecadação que a empresa gera ao município também aumentará. Ae, com a expansão, poderá se tornar a segunda, conforme informou o prefeito da cidade, Jerri Meneghetti.“A chegada da Mahindra a Dois Irmãos representa desenvolvimento e maior capacidade de investir na educação (do município). Quando a gente olha a Mahindra, como diz o secretário municipal de desenvolvimento João (Luiz Weber), não vemos simplesmente uma empresa, mas investimentos que podemos fazer nos serviços da cidade, porque é isso que as empresas geram. Elas trazem riqueza para que o município possa, de forma consciente e cuidadosa, investir em áreas prioritárias”, avaliou Meneghetti

Área foi entregue à empresa em regime contratual de 30 anos

A escolha pela cidade, aliás, foi pautada por diversos impasses. Em um primeiro momento, a prefeitura ofereceu o espaço no distrito industrial, mas a empresa buscou ir a Araricá. Lá, o licenciamento ambiental foi negado e a Mahindra aceitou a proposta inicial de Dois Irmãos.

Com isso, o espaço foi concedido à Mahindra em um contrato de 30 anos, podendo ser prorrogado. Decorridos 15 anos, a montadora poderá executar o direito de compra do terreno, mas a quitação poderá ocorrer antes a partir do retorno de ICMS ao município.



Representando o governo estadual, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, celebrou a atração do investimento ao Rio Grande do Sul. “É uma conquista muito importante e um momento de celebração, porque, além de termos mantido a empresa aqui no Estado, aumentando a produção e praticamente triplicando o número de tratores fabricados com um investimento de R$ 100 milhões, ela gerará empregos e desenvolvimento econômico e social para a região. E isso traz um efeito muito positivo”, celebrou.



Para ele, o aporte reforça ainda mais a vocação industrial do Estado. “Temos uma indústria muito forte no setor agropecuário e já somos referência nacional na produção de máquinas e equipamentos”, acrescentou Polo.



A estrutura contará com setores de montagem, lavagem, pintura, secagem, testes e expedição de tratores. Para isso, estão incluídos equipamentos como pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, dinamômetro e sistemas de pintura com controle de emissões atmosféricas.