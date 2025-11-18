Prawer inaugura parque inspirado no universo dos blocos de montar em Gramado

Primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil, a Prawer inaugurou o Toy Kingdom – Building Blocks, em Gramado. Trata-se de um parque inspirado no universo dos blocos de montar, que apresenta mais de 80 miniaturas de monumentos históricos e grandes referências arquitetônicas. As estruturas, montadas peça por peça, recriam paisagens icônicas do mundo e oferecem uma experiência lúdica, interativa e educativa para visitantes de todas as idades.



Instalado na Avenida Borges de Medeiros, 2795, nas imediações da Rua Coberta, o empreendimento passa a integrar o conjunto de atrações de maior fluxo turístico da cidade. Com conceito inédito e forte apelo visual, o Toy Kingdom chega para ocupar papel de destaque no cenário turístico local e oferece uma alternativa versátil para turistas e moradores que buscam novas experiências no centro de Gramado.

Com o novo parque temático, a Prawer consolida ainda mais seu protagonismo no turismo da região, combinando tradição, inovação e encantamento em experiências que conquistam diferentes gerações. Aberto diariamente das 9h30 às 22h30, o Toy Kingdom – Building Blocks tem tempo médio de visitação entre 1h e 1h30 e não exige agendamento prévio. O público pode optar pela compra direta na bilheteria ou apresentar o voucher adquirido online, ampliando a acessibilidade ao novo atrativo. Lembrando que os ingressos são válidos por até seis meses.