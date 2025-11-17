Construtora gaúcha consolida atuação no segmento econômico com lançamento de projeto

O lançamento da primeira fase do Parque do Arvoredo, feito nesta segunda-feira (17), marca uma nova etapa na trajetória da construtora Melnick, que recentemente se transformou em um Grupo e dividiu sua atuação em quatro empresas. O novo projeto será conduzido por uma dessas divisões, a Open Construtora, criada para consolidar a atuação do Grupo Melnick no segmento de imóveis econômicos. A nova empresa conta com sede própria, gestão diretiva e conselho exclusivo.

Segundo o CEO do Grupo Melnick, Leandro Melnick, a Open Construtora iniciou de forma cautelosa o desenvolvimento de produtos deste segmento, numa curva de aprendizagem de como operar com eficiência e qualidade. “Após um período de estruturação e evolução da empresa para atuar nesse segmento, a Open Construtora está pronta para expandir sua atuação nesse mercado econômico, que está muito aquecido e com alta demanda”, destaca Melnick. A empresa conseguirá atuar de forma especializada e com mais autonomia dentro do Grupo Melnick para atender a demanda por imóveis do segmento econômico no Rio Grande do Sul.

No que diz respeito à primeira parte do projeto de estreia, a Open Construtora entregará a revitalização e a criação de um parque linear nas ruas do entorno do estádio do São José, o “Zequinha”, na Zona Norte de Porto Alegre, com área superior a 22 mil m². Realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, a criação do parque linear público ocorre na região onde futuramente será construído o Parque do Arvoredo, condomínio das faixas 3 e 4 do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que abrangem as famílias com renda mensal entre R$ 4,7 mil e R$ 12 mil.

O primeiro empreendimento do Parque do Arvoredo será o Open Bosque, o maior complexo residencial do MCMV em Valor Geral de Vendas (VGV) e número de unidades habitacionais já lançado em Porto Alegre, com 576 unidades no total. O VGV é o valor estimado que será arrecadado com a venda de todas as unidades de um empreendimento. O lançamento da primeira das três torres do empreendimento foi feito no final de setembro, enquanto o da segunda foi realizado no início de novembro.

Com previsão de entrega para 2029, o empreendimento vendeu, em apenas 15 dias, 70% das unidades da primeira torre, que tinha VGV bruto de cerca de R$ 58 milhões.