Gás argentino é aposta para evitar risco de parada do Polo de Triunfo

O uso de propano pela Braskem no Polo de Triunfo, alternando com a nafta, é visto como mais do que uma simples estratégia comercial por parte da empresa, é considerado como uma ação que pode evitar a interrupção das atividades do complexo. A companhia busca através dessa flexibilidade aumentar a sua competitividade em meio a sobreoferta global de insumos petroquímicos, que tem provocado a ociosidade de unidades do setor no Brasil.

No balanço financeiro da Braskem do terceiro trimestre deste ano, no qual o grupo registrou um prejuízo de R$ 26 milhões, a empresa informou uma taxa de utilização das suas plantas no País de apenas 65%. Na apresentação dos executivos da companhia, também foi ressaltado que será dada prioridade para as unidades mais competitivas da empresa, admitindo a “possível hibernação das menos eficientes”.

“Se isso (um índice de ociosidade tão alto) acontecesse nos Estados Unidos, na Europa, o dono (das unidades) possivelmente diria: vamos parar alguma dessas plantas”, afirma o diretor da MaxiQuim Assessoria de Mercado, João Luiz Zuñeda. Hoje, o consultor acredita que o Polo de Camaçari, na Bahia, correria um risco maior de parada. “Mas, o Rio Grande do Sul tem essa possibilidade. Eu acho que tanto o governo baiano como o gaúcho têm que se preocupar com isso”, assinala o diretor da MaxiQuim.

No primeiro semestre deste ano, o presidente da Braskem, Roberto Ramos, já adiantava a possibilidade de usar propano (uma matéria-prima mais barata) do que a tradicional nafta para diminuir o custo de produção de algumas resinas. E, nesta semana, o executivo revelou que um dos fornos da central petroquímica gaúcha já está funcionando com gás proveniente da Argentina, do reservatório de Vaca Muerta.

Essa flexibilização de aproveitamento de matérias-primas torna a operação em Triunfo mais versátil. Porém, também há diferenças. Zuñeda explica que há uma cadeia de produtos mais longa que pode ser alcançada ao processar nafta. Por exemplo, o butadieno, usado na produção de borracha sintética, que é fabricado em Triunfo pela Braskem, é oriundo da nafta e não poderia ser feito a partir do propano. Contudo, com ambos os insumos é possível chegar a resinas termoplásticas como o polipropileno e o polietileno.

Um dos principais clientes do butadieno é outra empresa que possui planta no polo gaúcho: a Arlanxeo. O diretor da MaxiQuim enfatiza que a capacidade de produção local de butadieno é suficiente para atender à demanda dessa companhia e ainda exportar. “Então, mesmo que a Braskem consuma mais gás e menos nafta, não deverá faltar butadieno”, prevê Zuñeda.

Outra diferença das matérias-primas é que a nafta provém do processamento do petróleo, chegando em Triunfo principalmente pela monoboia que fica em Tramandaí. Já o propano que está sendo atualmente utilizado no complexo gaúcho vem do gás de folhelho (também chamado gás de xisto) oriundo do reservatório argentino de Vaca Muerta. Essa matéria-prima chega à Braskem transportada por navios, pela hidrovia.

Zuñeda recorda que essa jazida, localizada nas províncias de Neuquén e Mendoza, é uma das maiores do mundo e tem como vantagem a proximidade com o Rio Grande do Sul. O consultor considera que, nesse primeiro momento, o mais fácil é trazer esse gás por embarcações, na forma liquefeita, mas mais adiante o ideal seria a construção de um gasoduto.

Sobre o cenário futuro, o presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Alfredo Schmitt, diz que a perspectiva é que se verifique uma sobreoferta de resinas termoplásticas no mundo até 2030. Quando ocorre contextos como esse, o dirigente argumenta que as companhias internacionais baixam seus preços para vender seus produtos nos mais diversos mercados globais. "E nessa situação a Braskem, como qualquer outra empresa, precisa ter uma competitividade de matéria-prima", ressalta o representante do Sinplast-RS.

O dirigente defende que a petroquímica brasileira busque opções mais acessíveis de matérias-primas. Assim, a solução de usar gás ou nafta para alimentar o Polo de Triunfo é vista como excelente por Schmitt. “É muito importante o Brasil ter uma cadeia produtiva do plástico, petroquímica e transformação, fortes”, finaliza.