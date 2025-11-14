B3 divulga novo cronograma das prévias do Ibovespa e alteração na base dos dados

A B3 informou há pouco que o cronograma de divulgação das prévias da composição do Ibovespa e demais índices terá mudanças a partir de dezembro. A principal alteração será na terceira prévia das carteiras, que passa a ser divulgada cinco dias úteis antes do início da vigência da carteira oficial. A data de corte utilizada para o cálculo das prévias também mudou e será baseada nos dados de pregão de dois dias antes da data de divulgação.

Segundo a B3, em release divulgado à imprensa, "isso permitirá que investidores e analistas tenham mais tempo para planejamento e estratégia de investimento".

Com as mudanças, a primeira prévia segue prevista para 1º de dezembro e passa a ter como data de corte 27 de novembro, e não mais 28, como informado anteriormente pela bolsa. A segunda será divulgada em 16 de dezembro e o corte adiantado para o dia 12 do mesmo mês. Já a terceira prévia passa do dia 30 para 23 de dezembro, com data de corte antecipada em 10 dias, para 19 de dezembro.