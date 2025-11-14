IBGE: DF mantém maior PIB per capita, 2,4 vezes maior que média do País

O Distrito Federal manteve-se como a Unidade da Federação com o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita brasileiro em 2023, R$ 129.790,44. O resultado é 2,4 vezes maior que o PIB per capita do País, que ficou em R$ 53.886,67 em 2023.

Os dados são das Contas Regionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado de São Paulo teve o segundo maior PIB per capita, R$ 77.566,27, seguido por Mato Grosso (R$ 74.620,05), Rio de Janeiro (R$ 73.052,55), Santa Catarina (R$ 67.459,74), Mato Grosso do Sul (R$ 66.884,75), Rio Grande do Sul (R$ 59.736,20), Paraná (R$ 58.624,33), Espírito Santo (R$ 54.732,78), Rondônia (R$ 48.353,38), Goiás (R$ 47.721,56) e Minas Gerais (R$ 47.321,23).

O menor PIB per capita do País em 2023 foi o do Maranhão, R$ 22.020,63.