13° salário injetará R$ 23 bilhões na economia gaúcha, estima Dieese

O pagamento do 13° salário deverá injetar cerca de R$ 23 bilhões na economia do Rio Grande do Sul até o final de 2025. A projeção foi feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A quantia representa aproximadamente 5,9% do total que será injetado na economia do Brasil com o abono salarial, com o abono salarial, que deverá ser na casa de R$ 369,4 bilhões.

A quantia que entrará na economia do RS com o 13° salário corresponde a em torno de 3,1% do PIB estadual. A média de valores por pessoa é estimada em R$ 3.272. Segundo os cálculos, 6,1 milhões de pessoas devem receber o 13º no Estado. O número equivale a 6,6% do total que terá acesso ao benefício no Brasil.

Os gaúchos empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 54,4% dos que receberão o direito, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 44,3%. O emprego doméstico com carteira assinada responde por 1,3%.

Em termos médios, o valor do 13º salário do setor formal corresponde a R$ 4.410. A maior média deve ser paga aos trabalhadores do setor de serviços e equivale a R$ 5.071. A indústria aparece em segundo lugar, com o equivalente a R$ 4.324, e a menor média ficará com os trabalhadores do setor primário da economia, R$ 3.173.

Em relação ao valor total que a economia brasileira irá receber com o 13º salário, o montante representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos com rendimento adicional, em média, de R$ 3.512, de acordo com as estimativas do Dieese.