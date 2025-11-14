GM anuncia para 2026 produção do Sonic em Gravataí

A General Motors anunciou para 2026 o início de um novo produto na fábrica de Gravataí, o carro Sonic. “O novo modelo virá para complementar a gama de veículos da marca e estrear em um segmento estratégico, ainda não explorado pela marca, o dos SUVs cupês”, revela Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, por meio da assessoria de imprensa.

Renault do Brasil lança oficialmente o SUV médio Boreal LEIA TAMBÉM:

Esta categoria vem crescendo globalmente e ganhando força ao lado dos SUVs compactos tradicionais. O Chevrolet Sonic surge para atender consumidores que buscam atitude, esportividade e design marcante, aliados à eficiência energética e às tecnologias de conectividade mais desejadas.

A fábrica gaúcha é reconhecida por sua vocação para veículos de alto volume e tem papel estratégico como polo exportador para a GM na América do Sul. O Sonic, que estreia em 2026, introduz um novo conceito de automóvel e resgata um nome global da Chevrolet, refletindo os planos da marca de oferecer modelos com identidade consistente em diferentes mercados.