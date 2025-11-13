Renault do Brasil lança oficialmente o SUV médio Boreal (foto principal)

O modelo chega em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Iconic, com respectivos preços de R$ 179.990,00, R$ 199.990,00 e R$ 214.990,00. O Brasil é o primeiro país a produzir e comercializar o Boreal, que em 2026 será exportado para outros 17 países da América Latina.
O design externo é moderno, combinando elementos geométricos e volumes generosos, com destaque para o capô elevado. A carroceria mede 4,56 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,65 m de altura, tendo 2,70 m de entre-eixos e altura em relação ao solo de 213 milímetros.
Do lado de dentro, o cockpit está inserido em um painel duplo horizontal. O quadro de instrumentos digital de 10 polegadas exibe todas as informações relacionadas à condução, sendo ladeado pela tela de 10 polegadas da central multimídia.
O ambiente é totalmente personalizável graças à iluminação em LED de 48 cores. Revestimentos de alto padrão aumentam a sensação de conforto e refinamento. O porta-malas acomoda 522 litros de carga, capacidade que aumenta para 1.279 litros com os bancos traseiros rebatidos.
O Boreal usa o motor turbo TCe 1.3 flex da Renault. Com injeção direta de combustível, o propulsor rende 156 cv de potência com gasolina e 163 cv com etanol, entregando 270 Nm de torque.
A transmissão é automática com dupla embreagem úmida, conhecida como EDC. O câmbio agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo a reatividade ao dirigir.
O veículo conta com freios a disco nas quatro rodas - na dianteira, o diâmetro dos discos é de 296 mm, enquanto na traseira é de 280 mm. A suspensão adota arquitetura McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, sendo projetada para proporcionar excelente dirigibilidade em diferentes tipos de terreno.
O pacote de segurança ativa e auxílio à direção do Renault Boreal traz as tecnologias mais avançadas do mercado. O nível 2 de condução semiautônoma é atingido graças à atuação conjunta do controle de cruzeiro adaptativo, da centralização de faixa e da frenagem automática de emergência.
A Stellantis iniciou a exportação da picape Rampage produzida no Brasil, em sua planta industrial de Goiana, no estado de Pernambuco, para o mercado europeu. Primeiro veículo da marca Ram totalmente desenvolvido e fabricado fora da América do Norte, a Rampage será disponibilizada em duas versões na Europa: Rebel 2.2 turbodiesel e R/T 2.0 turbo a gasolina.
O carro urbano totalmente elétrico estreia no Brasil nas versões Pro e Max, que serão vendidas por R$ 119.990,00 e R$ 135.100,00 respectivamente. Líder de vendas no mercado chinês, o modelo tem design expressivo, interior "descolado" e oferece tecnologia e praticidade para o uso no dia a dia.
Seu motor elétrico traseiro gera 116 cv de potência e 150 Nm de torque, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 10,2 segundos. Há três modos de condução: Eco, Comfort e Sport, que alteram as respostas da direção, acelerador e do freio.
As baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) possuem 39,4 kWh de capacidade e possibilitam autonomia de até 289 quilômetros na medição do Inmetro. As baterias vão de 30% a 80% de energia em pouco mais de 20 minutos, quando carregadas em corrente contínua (DC) de até 70 kW.
As suspensões são independentes nas quatro rodas, tipo McPherson na dianteira e multilink na traseira. Com 4,13 metros de comprimento, 2,65 m de distância entre-eixos e 1,80 m de largura, o veículo é projetado para cinco ocupantes.
Até o próximo domingo, acontece a 9ª Expo Motorhome, maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, na cidade paranaense de Pinhais. Além dos mais recentes lançamentos mundiais de trailers e motorhomes, a edição de 2025 irá mostrar equipamentos e soluções ambientalmente sustentáveis. A expectativa dos organizadores é de aumento de 20% nos resultados do evento, com 30 mil visitantes e R$ 600 milhões em negócios.