Renault do Brasil lança oficialmente o SUV médio Boreal (foto principal)

O modelo chega em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Iconic, com respectivos preços de R$ 179.990,00, R$ 199.990,00 e R$ 214.990,00. O Brasil é o primeiro país a produzir e comercializar o Boreal, que em 2026 será exportado para outros 17 países da América Latina.

O design externo é moderno, combinando elementos geométricos e volumes generosos, com destaque para o capô elevado. A carroceria mede 4,56 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,65 m de altura, tendo 2,70 m de entre-eixos e altura em relação ao solo de 213 milímetros.

Do lado de dentro, o cockpit está inserido em um painel duplo horizontal. O quadro de instrumentos digital de 10 polegadas exibe todas as informações relacionadas à condução, sendo ladeado pela tela de 10 polegadas da central multimídia.

O ambiente é totalmente personalizável graças à iluminação em LED de 48 cores. Revestimentos de alto padrão aumentam a sensação de conforto e refinamento. O porta-malas acomoda 522 litros de carga, capacidade que aumenta para 1.279 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O Boreal usa o motor turbo TCe 1.3 flex da Renault. Com injeção direta de combustível, o propulsor rende 156 cv de potência com gasolina e 163 cv com etanol, entregando 270 Nm de torque.

A transmissão é automática com dupla embreagem úmida, conhecida como EDC. O câmbio agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo a reatividade ao dirigir.

O veículo conta com freios a disco nas quatro rodas - na dianteira, o diâmetro dos discos é de 296 mm, enquanto na traseira é de 280 mm. A suspensão adota arquitetura McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, sendo projetada para proporcionar excelente dirigibilidade em diferentes tipos de terreno.