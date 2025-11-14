Chapa 1 vence eleição do CRCRS com 77,43% dos votos válidos

eleição para a nova gestão do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) vitória da Chapa 1, que obteve 12.840 votos. A coordenadora da chapa vencedora, Patrícia Arruda, liderou a disputa com ampla vantagem. definiu, na noite de quinta-feira, 13 de novembro, a, que obteve. A coordenadora da chapa vencedora,, liderou a disputa com ampla vantagem.

Realizado de forma online entre 8h e 20h, o pleito mobilizou 18.846 profissionais da contabilidade, em um processo obrigatório, direto e pessoal, conforme as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Apenas os profissionais com 70 anos ou mais tiveram voto facultativo, enquanto quem deixou de votar sem justificativa estará sujeito à multa prevista em resolução do órgão.

Na disputa, a Chapa 1 alcançou 77,43% dos votos válidos. Já a Chapa 2, coordenada por Loni Maleitzke, obteve 3.742 votos, equivalente a 22,57% dos votos válidos. Foram registrados ainda 2.264 votos brancos.

Com a definição dos conselheiros eleitos, o CRCRS renova dois terços de seu plenário para a gestão que atuará de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2029, dando continuidade às atribuições permanentes de orientar, registrar e fiscalizar o exercício da profissão contábil no Estado.