Profissionais da contabilidade do RS escolhem nova gestão do CRCRS nesta quinta-feira

As eleições para a nova gestão do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) ocorrem nesta quinta-feira, 13 de novembro, das 8h às 20h, de forma online, com a participação de cerca de 28 mil profissionais da contabilidade aptos a votar. O processo é obrigatório, direto e pessoal, conforme determina o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

LEIA TAMBÉM: Perfil do contador exige domínio técnico e sólido repertório comportamental

A disputa será entre duas chapas. A Chapa 1 é coordenada pela contadora Patrícia de Souza Arruda, enquanto a Chapa 2 tem como coordenadora a contadora Loni Maleitzke. Ambas as candidatas representam grupos de profissionais com atuação destacada na área e defendem o fortalecimento institucional da categoria no Estado.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o voto é facultativo apenas para profissionais com 70 anos ou mais. Quem deixar de votar sem apresentar justificativa estará sujeito a multa, conforme prevê resolução específica do órgão federal. O pleito definirá os conselheiros que irão compor 2/3 do Plenário do CRCRS para o próximo mandato, responsável por orientar, registrar e fiscalizar o exercício da profissão contábil no Rio Grande do Sul. O resultado será divulgado logo após o final do pleito, ainda à noite.

Os mandatos serão de quatro anos, com início em 1º de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2029, de acordo com o disposto nas instruções aprovadas pela Resolução CFC nº 1.750, de 12 de dezembro de 2024, e pelo Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, aprovado pela Resolução CFC nº 1.612, de 11 de fevereiro de 2021.