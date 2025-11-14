RS emitiu 200 mil passaportes nos últimos dois anos e Pontal quer abocanhar esse fluxo

O Rio Grande do Sul figura entre os estados que mais emitem passaportes no Brasil, revelou o diretor administrativo da Polícia Federal de Brasília, Fabrício Kerber, durante a inauguração do novo posto da PF no Pontal Shopping, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (13), de 600m². Só nos últimos dois anos foram mais de 200 mil unidades.

“Isso gera uma média de 900 atendimentos por dia no Estado, tanto para confecção quanto para retirada de passaporte”, calcula Kerber, levando otimismo aos empreendedores do centro comercial.

“Espero o fluxo, pois fluxo é o nosso negócio”, celebra o diretor corporativo da SVB Par, que administra o Pontal, Ricardo Jornada. “É um modelo inteligente de parceria público-privada. Quem ganha é a população”, acrescenta.

Porto Alegre, conforme o diretor da PF, é responsável por 56% desses atendimentos no Rio Grande do Sul. Então, somente a Capital somou 120 mil usuários no período analisado.

Em novembro, a Polícia Federal tem emitido uma média de mais de 12 mil passaportes por dia no País, o que, conforme Kerber, é um recorde. “A nossa média histórica é de 10 mil passaportes por dia”, compara.

O posto do Pontal, que substitui o do Praia de Belas, também fará atendimento a imigrantes. Nesse segmento, o Rio Grande do Sul recebeu, nos últimos dois anos, mais de 60 mil requerimentos, número que coloca o Estado na quinta posição do ranking com mais atendimentos no Brasil. Porto Alegre, com quase 23 mil requerimentos referidos, representa 40% do total dos atendimentos feitos no Rio Grande do Sul.

Coquetel marcou o lançamento dos serviços nesta quinta-feira EVANDRO OLIVEIRA/JC

A unidade terá, ainda, a nova atribuição de atendimento aos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Nesse quesito, o Rio Grande do Sul é o segundo estado no País inteiro com mais certificados de registro cadastrados. Há quase 100 mil CACs registrados no Rio Grande do Sul, atrás apenas de São Paulo, que tem 25% de toda a população brasileira CAC registrada, com mais de 200 mil armas só nessa categoria.

“Porto Alegre tem mais de 30 mil pessoas registradas como CACs na circunscrição da superintendência. São números expressivos, tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece a dimensão do atendimento público que é feito pela Polícia Federal, e o tamanho do desafio que a gente tem nessa área de polícia administrativa”, avalia Kerber.

novo posto do Pontal foi montado em 75 operar em shoppings é se distanciar de outros setores da polícia, como acontecia antigamente em Porto Alegre, quando o serviço de passaportes era realizado na avenida Ipiranga. dias no segundo piso do empreendimento do bairro Cristal. Um dos objetivos de, como acontecia antigamente em Porto Alegre, quando o serviço de passaportes era realizado na avenida Ipiranga.

“Aqui é um ambiente não policial. Para nós é comum estar com presos, com arma, mas não é ideal para o atendimento ao público. Temos buscado melhorar as nossas unidades de atendimento ao público para prestar um trabalho de excelência para a população brasileira. E ganha o shopping, que, com o fluxo de pessoas, movimenta as lojas, o comércio, a economia local”, citou o diretor durante o coquetel que contou com a presença de policiais, os arquitetos envolvidos no projeto, representantes do Pontal e a imprensa.