Polícia Federal encerra serviços no Praia de Belas nesta semana e inicia transição ao Pontal

No primeiro dia, serão atendidos somente casos emergenciais comprovados e casos necessários de entrega. A partir de terça-feira (11), inicia-se o atendimento normal, conforme horário agendado, entregas normais entre 9h e 18h e casos emergenciais entre 10h e 17h.

Além do documento para viagens internacionais, o local fará regulação migratória e registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

O Posto de Emissão de Passaportes (PEP) da Polícia Federal abriu no segundo andar do Shopping Praia de Belas em 2017. Antes disso, o atendimento ocorria na sede da Superintendência da PF, na avenida Ipiranga.

Pontal Shopping fica 6km distante do Praia de Belas

As obras do posto da PF estão sendo realizadas pelas equipes do Pontal. No último fim de semana, era possível ver trabalhadores entrando e saindo do imóvel, próximo ao Hard Rock Café.

Conforme o Shopping Pontal, um coquetel será marcado em breve para dar mais detalhes da novidade no empreendimento.