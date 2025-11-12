Recorde nas vendas de veículos em outubro no RS não reverte cenário de retração em 2025

Embora tenha registrado, em outubro, o melhor resultado mensal no ano, confirmando o movimento de recuperação iniciado em setembro, o mercado de veículos no Rio Grande do Sul ainda apresenta retração no acumulado entre janeiro e outubro de 2025, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no RS (Sincodiv-RS), com o acréscimo das 18.356 vendas de outubro, o mercado no Estado chegou a 153.677 unidades comercializadas neste ano, o que ainda representa uma queda de 3,09% em relação aos dez primeiros meses do ano passado, quando foram emplacados 158.575 veículos.

De acordo com o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau, a retração do mercado de veículos no Rio Grande do Sul no ano é puxada principalmente pelo setor de duas rodas, devido ao contraste entre os resultados deste segmento no Estado e no País. Apesar do resultado positivo em setembro e outubro, o setor de duas rodas no RS apresenta queda de 1,95% no acumulado do ano, enquanto no Brasil, foi registrada alta de 15,95%.

“O mercado de duas rodas no Estado não consegue equiparar a onda de crescimento observada no País. Estamos ficando para trás em relação ao Paraná, por exemplo, que está dando isenção de IPVA para as motos com até 170 cilindradas. Não temos essa isenção no RS”, explica. Furstenau também cita o alto custo da carteira de motorista para motocicletas e as dificuldades de infraestrutura como motivos para o desempenho inferior do Estado no setor de duas rodas na comparação com o País.

Nos segmentos de automóveis e de comerciais leves, o RS também apresenta retração no acumulado do ano, de 3,25% e de 5,17%, respectivamente. O cenário de queda foi amenizado pelas vendas de veículos na Expointer, evento realizado entre o final de agosto e início de setembro, e pela recente liberação de crédito para produtores rurais feita pelo governo federal. “Se o agronegócio vai bem, o Rio Grande do Sul vai muito bem. Quando o agro teve esse respiro, o mercado respondeu bem. As vendas de automóveis e de comerciais leves reagem em cima do agronegócio”, comenta Furstenau.

Outro evento que teve impacto positivo nas vendas do mercado de veículos no RS foi a Transposul, apesar de não ter conseguido evitar a queda de 13,18% no acumulado das comercializações de caminhões no ano.

O único segmento do mercado no RS que registra resultado positivo até aqui no ano é o de ônibus, com alta de 17,88% em relação aos dez primeiros meses de 2024. “O bom desempenho do mercado de ônibus tem a ver com o Caminho da Escola, um projeto do governo do Estado que determina que as prefeituras façam investimentos na base do setor”, explica.