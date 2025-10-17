Tráfego de veículos pesados cresce em São Paulo e Rio Grande do Sul em setembro, diz Veloe/FIPE

O tráfego de veículos pesados nas rodovias paulistas e gaúchas registrou crescimento expressivo em setembro de 2025, refletindo a intensificação da atividade logística e de transporte de cargas em importantes corredores rodoviários do país.

Em São Paulo, o levantamento apontou alta de 6,3% no fluxo de veículos pesados em setembro. No Rio Grande do Sul, o movimento de veículos pesados também apresentou forte recuperação. O tráfego desse segmento cresceu 7,7%, influenciando diretamente o resultado positivo do fluxo agregado no estado. Os dados são do Monitor de Tráfego nas Rodovias, elaborado pela Veloe em parceria com a Fipe.



Os resultados de setembro refletem a combinação de fatores que afetaram o fluxo de veículos pesados no estado. O desempenho positivo de veículos pesados está associado ao avanço da produção industrial brasileira em agosto (+0,8%), conforme a Pesquisa Industrial Mensal (IBGE, set/2025), que sinalizou retomada após quatro meses de estabilidade. Esse aumento se traduziu em maior movimentação logística para reposição de estoques e escoamento de bens intermediários e agrícolas.



A safra 2024/25, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), manteve volumes recordes de milho e soja, com impacto em embarques para exportação, enquanto o setor sucroenergético registrou moagem intensa no Centro-Sul e crescimento de 24,6% na produção de açúcar em setembro, de acordo com o boletim quinzenal de produção de cana-de-açúcar da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).



Esses fatores ampliaram o transporte de carga pesada em corredores agrícolas e industriais, especialmente em São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul, com impacto adicional do escoamento de grãos e combustíveis em direção aos portos e polos de refino.



No comparativo com o mesmo mês de 2024, o crescimento nas rodovias paulistas foi ainda mais significativo, alcançando 7,8%. No acumulado do ano até setembro, o avanço foi de 3,0%, enquanto o desempenho dos últimos 12 meses mostra aumento de 3,3% no volume de viagens com veículos pesados nas rodovias paulistas.



Já as estradas gaúchas registraram alta de 8,9% sobre os números de setembro de 2024, uma variação que ainda reflete os efeitos da base estatisticamente deprimida após o evento climático extremo ocorrido em maio de 2024. No acumulado do ano, o crescimento no tráfego de pesados alcançou 13,7%, enquanto nos últimos 12 meses a elevação foi de 13,2%.



Para mais informações, acesse os informes de São Paulo e Rio Grande do Sul do Monitor de Tráfego nas Rodovias do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade.



Sobre a Veloe



