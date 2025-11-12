Lideranças empresariais são homenageadas pelo LIDE Rio Grande do Sul

A 1ª edição do Prêmio Líderes do Brasil 2025 - edição RS homenageou empresas ligadas aos segmentos da indústria, do varejo, do agronegócio, da tecnologia, da construção civil, do mercado imobiliário e da economia criativa durante evento realizado nesta quarta-feira (12) no Instituto Caldeira. O LIDE Rio Grande do Sul homenageou 14 personalidades e marcas que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Entre os principais premiados, estavam a CEO e fundadora da Malharia Anselmi, Maria Anselmi, o presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, o presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto, Nei César Manica, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga. A cerimônia contou ainda com as presenças do presidente do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior.

LEIA MAIS: Jorge Gerdau diz que sobrevivência da indústria passa por inovação e tecnologia

O presidente do LIDE RS/SC, Delton Batista, disse que o prêmio Líderes do Brasil tem o objetivo de reconhecer empreendedores que se destacam por sua contribuição ao desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul e do Brasil. "São empresas que têm o nosso reconhecimento porque geram emprego e renda, assumem riscos e inovam, servindo de inspiração para outros empresários que enfrentam os desafios do cenário de negócios no Brasil", destaca. Para Batista, os homenageados representam uma diversidade de setores da economia, incluindo indústria, varejo, agronegócio e tecnologia, demonstrando a força de quem impulsiona o Produto Interno Bruto (PIB).

Delton Batista, presidente do LIDE RS/SC, destacou a trajetória dos agraciados durante evento no Instituto Caldeira Tânia Meinerz/JC

Também foram reconhecidas as trajetórias dos empresários Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel, Aurélio Pavinato, diretor-presidente na SLC Agrícola S.A., Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea, José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil, o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda, e o CEO na Melnick, Leandro Melnick.

O grande vencedor da edição foi o CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS, Daniel Randon. "Ser reconhecido como Liderança Empresarial do Ano é um orgulho muito grande. Esse reconhecimento também é para a Randoncorp e os nossos 19 mil protagonistas, que continuam trabalhando no nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Parabéns a todos os agraciados do dia, porque merecem e fazem a diferença para o Rio Grande do Sul e para o Brasil", agradeceu Randon em mensagem gravada, uma vez que o empresário está em Belém, no Pará, para participar da COP 30.

O presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, disse que o prêmio é um reconhecimento ao trabalho da empresa. "É muito bom ter o prêmio pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Temos grandes empresas no Estado e é extremamente importante este reconhecimento ao nosso trabalho" acrescentou. Maria Anselmi, CEO e fundadora da Malharia Anselmi, afirmou que estava muito emocionada com a homenagem do LIDE. "Não tenho palavras para descrever a emoção de ser reconhecida pela sociedade e por toda a minha caminhada que começou em Farroupilha. É muito emocionante", comentou a empresária.

Maria Anselmi, CEO e fundadora da Malharia Anselmi, foi uma das homenageadas no Prêmio Líderes do Brasil Tânia Meinerz/JC

Vencedores por categoria no Prêmio Líderes do Brasil



Categoria Líderes Setoriais

- Varejo - Julio Mottin Neto, CEO do Grupo Panvel

- Indústria Sustentável​- Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC

- Negócios Imobiliários e Construção Civil para Cidades Inteligentes - Leandro Melnick, CEO na Melnick

- Infraestrutura para o Desenvolvimento - Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea

- Economia Criativa - José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil

- Inovação e Tecnologia - Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8

- Inovação e Sustentabilidade em Logística - REITER LOG​



Categoria ESG

- Responsabilidade Social - Renner



Categoria Destaques Empresariais

- LIDE Mulher - Maria Anselmi, CEO e fundadora da Malharia Anselmi

- LIDE Futuro - Guillermo Zanon, CEO da Dufrio



Categoria reconhecimento

- Destaque Institucional do Ano - Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

- Liderança Empresarial do Ano - Daniel Randon, presidente e CEO da Randoncorp e presidente do Transforma RS



Prêmio Homenagens Especiais​​

- Empreendedorismo Gaúcho: 150 anos - Juarez Valduga, presidente do Grupo Famiglia Casa Valduga

- Homenagem Especial​ 25 Anos Expodireito - Nei Cesar Manica, presidente da Cotrijal e idealizador da Expodireto