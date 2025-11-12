BNDES firma na COP30 convênios que somam R$ 21 bi para projetos sustentáveis

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta quarta-feira (12), durante a COP30, em Belém, no Pará, a assinatura de acordos que somam R$ 20,86 bilhões com bancos de desenvolvimento da Europa, Japão e América Latina.

Os recursos vão financiar projetos sustentáveis no Brasil nas áreas de energia renovável, mobilidade urbana, crédito a pequenas empresas e ações de combate às mudanças climáticas.

As cerimônias de assinatura ocuparam parte da manhã, mobilizando representantes do banco público brasileiro, representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e das instituições financeiras internacionais.

"O BNDES está ampliando sua capacidade de captar recursos internacionais a custos competitivos para apoiar a transição ecológica e o desenvolvimento sustentável do Brasil", destacou o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

O maior aporte veio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), principal banco regional de fomento da América Latina e Caribe, que ratificou um pacote de US$ 2,25 bilhões (R$ 11,93 bilhões) distribuído em três frentes.

Para o Fundo Clima serão destinados US$ 500 milhões (R$ 2,65 bilhões) voltados ao financiamento de iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Projetos de modernização e inovação de micro, pequenas e médias empresas nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal vão receber US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões). Outros US$ 750 milhões (R$ 3,98 bilhões) ampliarão o acesso ao crédito para pequenos empreendedores, estimulando a produtividade e a geração de empregos na Amazônia.

Da Europa ficou acertada a liberação de 1 bilhão de euros (R$ 6,15 bilhões) para a redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação climática por um consórcio de instituições. No grupo estão o KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), banco público de desenvolvimento da Alemanha, a AFD (Agence Française de Développement), agência de fomento francesa, e a CDP (Cassa Depositi e Prestiti), uma instituição financeira pública da Itália.

Em outro acordo com o KfW, o BNDES ainda contará com um adicional de 280 milhões de euros (R$ 1,72 bilhão) para financiar projetos de mobilidade urbana e energia renovável, com foco em geração solar e eólica.

Outros US$ 200 milhões (R$ 1,06 bilhão) serão disponibilizados pelo JBIC, o Banco Japonês de Cooperação Internacional, que atua como uma agência de crédito oficial do governo do Japão voltada a apoiar investimentos sustentáveis no exterior. Os recursos vão financiar projetos de energia limpa, SAF (combustível sustentável de aviação) e bioetanol, além de promover cooperação técnica em proteção ambiental e mudanças climáticas.

QUAIS SÃO OS CONVÊNIOS

R$ 11,93 bilhões do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para o Fundo Clima, modernização de micro e pequenas empresas em biomas, e acesso a crédito na Amazônia

R$ 6,15 bilhões em consórcio entre KfW, AFD e CDP para redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação climática

R$ 1,72 bilhão do KfW para financiamento de projetos de mobilidade urbana e energia renovável solar e eólica

R$ 1,06 bilhão do JBIC para projetos de energia limpa, como SAF e bioetanol, além de cooperação técnica

Fonte: BNDES