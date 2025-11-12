Primeira edição do Origens & Conexões Summit teve oficinas lotadas

Depois da estreia, que reuniu mais de 400 pessoas no Teatro Unisinos em um dia de palestras, painéis e feira de produtores gaúchos, o Origens & Conexões Summit 2025 seguiu nesta terça-feira (11) com foco na prática e na troca de experiências. Mais de 200 profissionais da gastronomia, entre chefs, produtores, empreendedores e estudantes, participaram das quatro oficinas — duas pela manhã e duas à tarde —, além da rodada de negócios e do Workshop Pós-NRA Sebrae, que encerrou a programação. As atividades ocuparam diferentes salas da Unisinos. O público total se aproximou de 700 pessoas e o evento já tem data confirmada para a segunda edição: de 8 a 11 de agosto de 2026.Para o idealizador do Origens & Conexões Summit 2025, o empresário Leonardo Prade, o resultado superou as expectativas e confirmou a importância de criar um espaço genuíno de escuta e troca. "O movimento foi criado. É orgânico e nasceu das necessidades do próprio setor. Eu também sou empresário do ramo e vivo as mesmas dores — sei o quanto faltava um espaço como este para fortalecer a gastronomia gaúcha. O Origens & Conexões não é de ninguém; ele pertence a todos que fazem parte desse ecossistema. É do setor, é de quem acredita no poder da união. É aqui que todos podem se encontrar, trocar ideias e crescer juntos", destaca.Com o olhar voltado para o futuro, Prade reforça que o movimento vai seguir rodando o Estado em diferentes frentes, conectando regiões e histórias que fazem da gastronomia gaúcha uma das mais ricas e diversas do País. "Temos restaurantes incríveis, chefs espetaculares e uma cultura que precisa ser mais conhecida, valorizada e reconhecida como referência. A gastronomia pode — e deve — ser um motor de desenvolvimento e de atração turística para o Rio Grande do Sul, do interior à Capital", completa.