Origens e Conexões estreia com ênfase na relação entre atores do setor gastronômico

A primeira edição do Origens e Conexões Summit foi exaltada por abrir espaço para debates sobre gastronomia e empreendedorismo em Porto Alegre. O evento ocorre entre esta segunda e terça-feira, no Teatro Unisinos, e teve pronunciamentos relevantes do setor privado e do poder público em sua abertura.

O organizador do Summit, Leonardo Prade, já garante que a próxima edição será maior, com quatro dias de duração — entre 8 e 11 de agosto de 2026 — e a expectativa de aumentar o público, com cerca de 350 pessoas nestes dois dias. Também bate na tecla do pioneirismo da ideia na Capital e relata que os chefs e empreendedores do ramo precisavam ir a outros estados para encontrar esses momentos de conexão.

Ele reforça que o lema do Origens é “conectar, inspirar e impulsionar” e fala sobre juntar todos os integrantes dessa cadeia complexa da gastronomia em um só lugar. “Tem mais de 40 chefs aqui hoje que fazem um trabalho muito criativo e o que queremos é botar essa galera em evidência para as pessoas conhecerem e provarem seus pratos. O que falamos é que é muito forte a experiência, não é só um prato de comida”, explica Prade.

Leonardo Prade, idealizador do evento, garante que o evento de 2026 será ainda maior TÂNIA MEINERZ/JC

O desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar também impacta no turismo. É o que aponta o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), Leonardo Dornelles. Ele ainda frisa a importância do evento para esse crescimento e construção contínua. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (Smedete), Fernanda Barth, entende que o turismo de Porto Alegre precisa de apoio financeiro do Executivo. “Gramado não virou Gramado da noite para o dia. Essas cidades tiveram forte aporte dos seus executivos municipais para deslanchar”, infere. Comunicação e capacitação de profissionais são as principais necessidades de investimento no setor, aponta a secretária.

Já o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha-RS), Paulo Geremia, diz que o momento é decisivo para a reconstrução e união de uma gastronomia rica e viva, após os períodos de pandemia e enchentes. “Aqui teremos a oportunidade de olhar para nossas raízes e identificar como elas se encaixam no futuro”.

Além das palestras e painéis, o evento também conta com uma feira de exposição dos produtores gaúchos, que pode ser aproveitada entre as falas e oficinas dos 14 convidados do evento, como um momento de conexão entre os participantes.