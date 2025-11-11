Indústria do RS foi a segunda que mais cresceu em setembro no Brasil

A produção industrial do Rio Grande do Sul foi a segunda entre os estados brasileiros que apresentou maior crescimento no mês de setembro, conforme dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme os números, a produção da indústria gaúcha cresceu 4,8% em setembro, ficando atrás apenas do resultado do Amazonas, que teve um crescimento de 9% no período.

No Brasil, a indústria apresentou uma queda de -0,4% no mês, com seis dos 15 estados analisados seguindo a tendência de queda. Paraná (-6,9%), Bahia (-4,7%) e Rio de Janeiro (-4,3%) apresentaram os recuos mais acentuados, seguidos do Pará (-1,4%), São Paulo (-0,4%) e Região Nordeste (-0,1%).

Já os resultados positivos mais intensos foram registrados no Amazonas (9,0%), Rio Grande do Sul (4,8%) e Espírito Santo (4,6%), seguidos por Ceará (2,9%), Pernambuco (2,8%), Santa Catarina (1,5%), Minas Gerais (1,3%), Mato Grosso (0,7%) e Goiás (0,6%).

Frente a setembro de 2024, o setor industrial brasileiro cresceu 2,0%, com resultados positivos em 14 dos 18 locais pesquisados. Os principais avanços foram registrados no Espírito Santo (19,2%), Rio Grande do Norte (19,0%) e Rio Grande do Sul (10,6%).