Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 09:44

FGV: IGP-M sobe 0,48% na 1ª prévia de novembro, após queda de 0,37% em outubro

IPC-M passou de alta de 0,22% na primeira prévia de outubro para 0,17% atualmente

IPC-M passou de alta de 0,22% na primeira prévia de outubro para 0,17% atualmente

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,48% na primeira prévia de novembro, após uma queda de 0,37% registrada em igual leitura de outubro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (11).
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,48% na primeira prévia de novembro, após uma queda de 0,37% registrada em igual leitura de outubro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (11).
LEIA TAMBÉM: IPC-Fipe sobe 0,24% na 1ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,27% em outubro
Houve alta de 0,60% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), revertendo o sinal em relação ao recuo de 0,61% na primeira prévia de outubro. Também houve avanço no Índice Nacional de Custos da Construção (0,16% para 0,27%).
Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) passou de alta de 0,22% na primeira prévia de outubro para 0,17% agora.

Notícias relacionadas