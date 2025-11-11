IPC-Fipe sobe 0,24% na 1ª quadrissemana de novembro, após alta de 0,27% em outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,24% na primeira quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante o acréscimo de 0,27% registrado em outubro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira (11).

Na leitura inicial deste mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento: Habitação (de 0,22% em outubro a 0,06% na primeira quadrissemana de novembro), Alimentação (de 0,38% a 0,23%) e Saúde (de 0,37% a 0,20%).

Por outro lado, os demais itens ganharam força de um período para o outro: Transportes (de 0,32% a 0,43%), Despesas Pessoais (de 0,26% a 0,53%), Vestuário (de 0,10% a 0,20%) e Educação (de 0,03% a 0,05%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de novembro:

- Habitação: 0,06%

- Alimentação: 0,23%

- Transportes: 0,43%

- Despesas Pessoais: 0,53%

- Saúde: 0,20%

- Vestuário: 0,20%

- Educação: 0,05%

- Índice Geral: 0,24%