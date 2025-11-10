Jornal do Comércio conquista prêmio de jornalismo da Fecomércio; veja a lista completa

Nesta segunda-feira (10) ocorreu a cerimônia de entrega do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac de Jornalismo, na sede da entidade, em Porto Alegre. O presidente da Fecomércio, Luis Carlos Bohn, destacou a importância da atuação da imprensa na veiculação de matérias que exprimem o impacto do comércio, dos serviços e do turismo na vida das pessoas e no desenvolvimento do Estado.

Além disso, Bohn também acrescentou que a premiação é uma forma do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP reconhecer o trabalho dos jornalistas empenhados em contribuir com o fortalecimento do Estado. O tema escolhido foi " O Poder do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: Histórias de Impacto e Transformação no Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul”.

O Jornal do Comércio concorre na categoria Mídia Impressa com duas reportagens assinadas pelas jornalistas Ana Esteves e Carmen Carlet, publicadas no Caderno Empresas e Negócios.

Os vencedores de cada categoria receberão R$ 6 mil (primeiro lugar), R$ 3 mil (segundo lugar) e R$ 1.500 (terceiro lugar). Na categoria Estudante, o melhor trabalho será premiado com R$ 2 mil. Além disso, o grande vencedor geral receberá um prêmio adicional de R$ 3 mil.

Os finalistas foram definidos por uma comissão julgadora que avaliou critérios como relevância, profundidade, inovação, clareza e diversidade de fontes em conteúdos. A lista completa dos finalistas pode ser conferida no site www.hotsites.fecomercio- rs.org.br/premio-jornalismo .

Confira os vencedores:

