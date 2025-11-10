Jornal do Comércio conquista prêmio de jornalismo da Fecomércio; veja a lista completa

Nesta segunda-feira (10) ocorreu a cerimônia de entrega do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac de Jornalismo, na sede da entidade, em Porto Alegre. O presidente da Fecomércio, Luis Carlos Bohn, destacou a importância da atuação da imprensa na veiculação de matérias que exprimem o impacto do comércio, dos serviços e do turismo na vida das pessoas e no desenvolvimento do Estado.
Além disso, Bohn também acrescentou que a premiação é uma forma do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP reconhecer o trabalho dos jornalistas empenhados em contribuir com o fortalecimento do Estado. O tema escolhido foi "O Poder do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: Histórias de Impacto e Transformação no Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul”.
O Jornal do Comércio concorre na categoria Mídia Impressa com duas reportagens assinadas pelas jornalistas Ana Esteves e Carmen Carlet, publicadas no Caderno Empresas e Negócios.
Os vencedores de cada categoria receberão R$ 6 mil (primeiro lugar), R$ 3 mil (segundo lugar) e R$ 1.500 (terceiro lugar). Na categoria Estudante, o melhor trabalho será premiado com R$ 2 mil. Além disso, o grande vencedor geral receberá um prêmio adicional de R$ 3 mil.
Os finalistas foram definidos por uma comissão julgadora que avaliou critérios como relevância, profundidade, inovação, clareza e diversidade de fontes em conteúdos. A lista completa dos finalistas pode ser conferida no site www.hotsites.fecomercio-
rs.org.br/premio-jornalismo.
Confira os vencedores:
ESTUDANTE
VENCEDOR- Do cacau à prateleira: por que o ovo de Páscoa está mais caro - Cecília Martini (UFRGS)
IMPRESSO
1º LUGAR-Campo abre as portas para o turismo e aquece economia de pequenas cidades gaúchas - Ana Cristina Esteves (Jornal do Comércio)
2º LUGAR- Serra Gaúcha aposta em Natal de encanto e recuperação econômica - Carmen Marilia Lentz Carlet (Jornal do Comércio)
3º LUGAR- Inteligência artificial a serviço das práticas ESG - Fernanda Polo (Zero Hora)
ON-LINE
1º LUGAR- Setor produtivo do RS recebeu menos de 30% do crédito emergencial anunciado após enchente - Anderson Aires (GZH)
2º LUGAR- Rua dos Andradas tem dezenas de lojas vazias e saída de grandes marcas: “Custos não se ajustam à nova realidade” - Guilherme Gonçalves da Silva (GZH)
3º LUGAR - Recuperação imobiliária, reforço em sistema anticheias e segurança: os desafios do 4º Distrito no pós-enchente - Paulo Roberto Raymundo Rocha (GZH)
TV
1º LUGAR - Série de seis reportagens que mostraram o potencial do Turismo para a recuperação econômica do RS, depois da catástrofe que atingiu o estado - Débora Padilha de Oliveira (RBSTV)
2º LUGAR - Série “Comunidade na Vitrine” - Mary Silva (RBSTV)
3º LUGAR - Setor do comércio tenta se recuperar contando com incentivos - Alexandre Magno Rosa Paz (RBSTV)
Rádio
1º LUGAR - O impacto da enchente de 2024 no comércio e nos serviços - Airton Lemos Teixeira Junior (Acústica FM)
2º LUGAR - Lentidão e incertezas: como está a retomada econômica no RS - Rene da Silva Almeida (Rádioweb)
3º LUGAR - Reconstrução, reconexão e transformação os caminhos da economia gaúcha nos tempos atuais - Programa Ponto de Vista - 30 de abril de 2025 - Rodrigo Alcantara Davila (Rádio Comunitária)
FOTO
1º LUGAR - Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês - Maria Eduarda Fortes(GZH)
2º LUGAR - RS-287 volta a ser uma das principais alternativas de ligação entre a Grande Porto Alegre e a Região Central - Jefferson Botega (GZH)
3º LUGAR - Empresários da região do 4º Distrito consideram mudar estabelecimentos de local - Pedro Lenz Piegas (Correio do Povo)
VENCEDOR GERAL
Em tom de festa e no improviso, Ceasa retoma operação na sede da central após mais de um mês - Maria Eduarda Fortes(GZH)
