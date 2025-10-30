Jornal do Comércio é o grande vencedor do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O Jornal do Comércio foi o grande vencedor do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 com a reportagem “Clima extremo pressiona mudança nos campos gaúchos”, assinada por Ana Esteves e publicada no caderno Empresas & Negócios do dia 16 de junho deste ano. A matéria mostrou como os efeitos das mudanças climáticas têm exigido adaptações urgentes nas propriedades rurais do Estado, evidenciando o impacto das estiagens e enchentes sobre o agronegócio e o modo de vida no campo.

O trabalho foi escolhido como Grande Vencedor entre 235 reportagens inscritas, número recorde em todas as edições do prêmio, que reconhece produções jornalísticas voltadas à sustentabilidade, às mudanças climáticas e ao uso consciente dos recursos naturais.

A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu nesta quarta-feira (29), no Jardim Botânico de Porto Alegre. Com o tema “Construindo juntos um futuro mais forte para o RS”, o evento destacou a importância da união da sociedade na reconstrução adaptada e resiliente frente aos eventos climáticos extremos que têm impactado o Estado.

Reportagem premiada foi publicada na edição do caderno Empresas &Negócios de 16 de junho deste ano

Os troféus foram confeccionados por detentos do presídio de São Vicente do Sul que reproduziram o quero-quero, conhecido como Sentinela dos Pampas, com o uso da técnica de mosaico, valorizando a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de azulejos que restaram de casas atingidas pelas enchentes de 2024.

“O prêmio reconhece o papel essencial do jornalismo na difusão de informações qualificadas sobre o meio ambiente e na mobilização da sociedade diante dos desafios climáticos”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A edição de 2025 teve a curadoria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e distribuiu prêmios em seis categorias — fotojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso, radiojornalismo ou podcast, telejornalismo e jornalismo universitário. A comissão julgadora foi composta por profissionais de Comunicação Social e técnicos especialistas nas áreas temáticas.

