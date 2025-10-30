Jornal do Comércio é o grande vencedor do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O Jornal do Comércio foi o grande vencedor do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 com a reportagem “Clima extremo pressiona mudança nos campos gaúchos”, assinada por Ana Esteves e publicada no caderno Empresas & Negócios do dia 16 de junho deste ano. A matéria mostrou como os efeitos das mudanças climáticas têm exigido adaptações urgentes nas propriedades rurais do Estado, evidenciando o impacto das estiagens e enchentes sobre o agronegócio e o modo de vida no campo.
O trabalho foi escolhido como Grande Vencedor entre 235 reportagens inscritas, número recorde em todas as edições do prêmio, que reconhece produções jornalísticas voltadas à sustentabilidade, às mudanças climáticas e ao uso consciente dos recursos naturais.
A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu nesta quarta-feira (29), no Jardim Botânico de Porto Alegre. Com o tema “Construindo juntos um futuro mais forte para o RS”, o evento destacou a importância da união da sociedade na reconstrução adaptada e resiliente frente aos eventos climáticos extremos que têm impactado o Estado.
Reportagem premiada foi publicada na edição do caderno Empresas &Negócios de 16 de junho deste ano Reprodução/JC
Os troféus foram confeccionados por detentos do presídio de São Vicente do Sul que reproduziram o quero-quero, conhecido como Sentinela dos Pampas, com o uso da técnica de mosaico, valorizando a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de azulejos que restaram de casas atingidas pelas enchentes de 2024.
“O prêmio reconhece o papel essencial do jornalismo na difusão de informações qualificadas sobre o meio ambiente e na mobilização da sociedade diante dos desafios climáticos”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.
A edição de 2025 teve a curadoria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e distribuiu prêmios em seis categorias — fotojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso, radiojornalismo ou podcast, telejornalismo e jornalismo universitário. A comissão julgadora foi composta por profissionais de Comunicação Social e técnicos especialistas nas áreas temáticas.
Confira todos os premiados no site do Jornal do Comércio.
Demais premiados em cada uma das categorias:
-
Jornalismo universitário
1º Lugar: Pedro David Pagnossin Moro da Silva - Universidade Federal de Santa Maria - Podcast narrativo "À Margem".
2º Lugar: Pedro David Pagnossin Moro da Silva - Universidade Federal de Santa Maria - História em quadrinhos retrata a ansiedade climática dos moradores da Urlândia.
3º Lugar: Thiago Sória da Luz – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Entre águas e raízes.
-
Fotojornalismo
1º Lugar: Mateus Bruxel - Jornal Zero Hora - Memórias da Inundação
2º Lugar: Maria Eduarda Fortes - Zero Hora - Pequenas mãos, grande responsabilidade
3º Lugar: Mateus Bruxel - Zero Hora - Resiliência dos produtores gaúchos reergue cultivos frente aos desafios climáticos
-
Jornalismo impresso
1º Lugar: Susana Leite - Grupo Sinos/Jornal NH - Proteção de nascente ajuda a fortalecer a agricultura familiar.
2º Lugar: Karina Schuh Reif - Correio do Povo - Quando o clima parou o Rio Grande do Sul
3º Lugar: Isabella Smith Sander - Zero Hora - As vozes de quem sofre com o clima.
-
Webjornalismo
1º Lugar: André Malinoski - Zero Hora - "Fazer as pazes com o rio": um ano após enchente, moradores revisitam histórias de dor e fé no Vale do Taquari
2º Lugar: Rodrigo Guimarães Lopes - Grupo RBS - De bote a remo, navegamos pelo Centro Histórico de uma Porto Alegre devastada
3º Lugar: Cristiano Corrêa de Abreu - Correio do Povo - Sonhos sujos de lama: crianças brincam em meio a resíduos da enchente em Eldorado do Sul
-
RadioJornalismo ou podcast
1º Lugar: Geórgia Pelissaro Santos - Vós e Matinal - O Fim do Futuro
2º Lugar: Fabrine Fiss Bartz - Grupo Bandeirantes - Desabrigados: A vida e a esperança da população atingida pelas enchentes nos centros humanitários
3º Lugar: Rene da Silva Almeida - Agência Radioweb - Como está uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024?
-
Telejornalismo
1º Lugar: Elizangela Maliszewski - Canal Rural - Integração Lavoura Pecuária ganha espaço na Campanha Gaúcha
2º Lugar: Eduardo Rodrigues Paganella e Vitor Rosa – RBSTV - O resgate do Cavalo Caramelo
3º Lugar: Eduardo Pinzon - SBT RS - Atraso em obras anti-cheias expõe falhas na prevenção de desastres.