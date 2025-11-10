Cesta básica de Porto Alegre sobe 1,49% e chega a R$ 823,57 em outubro

Em outubro de 2025, o custo do conjunto de alimentos básicos aumentou em 16 das 27 capitais brasileiras, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os maiores aumentos mensais ocorreram em São Luís (3,11%), Palmas (2,59%), e Florianópolis (1,66%), com Porto Alegre registrando alta de 1,49%.

Em Porto Alegre, o preço da cesta básica atingiu R$ 823,57, fazendo da cidade a terceira mais cara entre as capitais pesquisadas. A variação mensal, em relação a setembro, foi de 1,49% de alta. No acumulado do ano (dezembro de 2024 a outubro de 2025), a capital gaúcha registrou a maior elevação entre as 17 capitais que contam com uma série histórica completa, com alta de 5,08%.

A pesquisa mostra que os principais aumentos mensais de preço em Porto Alegre foram no tomate (14,58%), na batata (9,45%) e no óleo de soja (5,62%). Já no acumulado de 12 meses, o café em pó (70,92%), o tomate (25,18%) e o óleo de soja (22,51%) foram os produtos que mais encareceram. Para adquirir a cesta, o trabalhador portoalegrense remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisaria trabalhar 119 horas e 22 minutos, o que equivale a 58,65% do seu salário líquido.

O aumento, porém, não foi exclusividade de Porto Alegre. A cesta básica mais cara foi a de São Paulo (R$ 847,14), seguida por Florianópolis (R$ 824,57). No acumulado de 12 meses , o preço subiu em todas as 17 capitais com série histórica completa.