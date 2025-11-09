Vencedores do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac de Jornalismo serão anunciados nesta segunda-feira

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP se prepara para anunciar, nesta segunda-feira, às 19h, os vencedores do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac de Jornalismo . A cerimônia acontecerá na sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre, reunindo comunicadores em um momento de celebração da comunicação e do trabalho de jornalistas que dão voz ao setor do comércio de bens, serviços e turismo.

Ao todo, 29 reportagens foram selecionadas como finalistas do Prêmio nas seis categorias: Mídia Impressa, Televisão, Rádio, Fotojornalismo, Mídia On-line e Estudante. As categorias profissionais terão três premiados cada, a voltada aos trabalhos de estudantes terá um vencedor e, entre todos os vencedores, será escolhido um grande destaque geral da edição. Os finalistas foram definidos por uma comissão julgadora que avaliou critérios como relevância, profundidade, inovação, clareza e diversidade de fontes em conteúdos com a temática “O Poder do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: Histórias de Impacto e Transformação no Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul”.

O Jornal do Comércio concorre na categoria Mídia Impressa com duas reportagens assinadas pelas jornalistas Ana Esteves e Carmen Carlet, publicadas no Caderno Empresas e Negócios.

“Este prêmio reafirma o compromisso do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP com o fortalecimento do jornalismo e com o reconhecimento do seu papel fundamental na sociedade. Ao longo desta primeira edição, tivemos a oportunidade de conhecer trabalhos que retratam, com sensibilidade e profundidade, o impacto do comércio, dos serviços e do turismo na vida das pessoas e no desenvolvimento do nosso Estado. É uma grande satisfação poder valorizar esses profissionais e estudantes que ajudam a contar as histórias que fazem o Rio Grande do Sul crescer”, destaca Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP.