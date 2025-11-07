Feira de negócios da Festuris abre com expansão internacional e projeção de R$ 600 milhões

De Gramado

A abertura da feira de negócios da Festuris, na tarde desta sexta-feira (7), marcou o início da fase mais intensa da 37ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado. Mesmo com chuva, o Serra Park registrou movimento constante desde cedo, com fluxo alto no credenciamento, estandes cheios e agendas de reuniões definidas ainda nos primeiros minutos. A percepção entre os expositores é de um evento focado em negociação direta e prospecção de novas rotas comerciais.

São 17 mil participantes inscritos, um crescimento de 15% em relação ao ano passado, o que reforça o lugar da feira como ponto de encontro do setor na América Latina. Segundo o CEO Eduardo Zorzanello, a expectativa sobre o evento se confirmou já nos primeiros minutos de circulação. “Isso não é projeção futura, é dado de realidade. A feira cresceu em alcance, em diversidade e em qualidade das negociações”, afirma.

A edição reúne mais de 400 estandes e 64 destinos internacionais. O volume projetado de negócios é de aproximadamente R$ 600 milhões, superando os R$ 480 milhões movimentados no ano passado. Apenas na economia de Gramado, o impacto deve ultrapassar R$ 100 milhões entre hospedagem, alimentação, logística e serviços. “O Festuris se consolidou como espaço de decisão. É aqui que roteiros se redesenham, temporadas se definem e parcerias se selam”, avalia Zorzanello.

Neste ano, a feira faz uma aposta mais profunda na internacionalização. Mais de 200 compradores estrangeiros foram convidados pela organização, estratégia que, segundo a CEO Marta Rossi, passa a ser contínua. “A partir desta 37ª edição, a prospecção internacional deixa de ser complementar e se torna eixo estruturante. Isso reposiciona Gramado, o Rio Grande do Sul e o Brasil no radar global do turismo”, afirma. “A meta desta edição foi alcançada. Já começamos a desenhar 2026.”

O pavilhão reflete esse movimento. Portugal, país homenageado, ocupa um dos espaços centrais da feira com o conceito “Portugal é arte”. Ali, a ideia é apresentar o país não apenas como destino turístico, mas como território de cultura e identidade. “Ser homenageado significa ser reconhecido”, diz Bernardo Cardoso, diretor de Turismo de Portugal no Brasil.

Ele destaca a ligação histórica entre Portugal e o Rio Grande do Sul, lembrando que Porto Alegre foi fundada por famílias açorianas. Segundo ele, 2025 deve registrar o maior volume de receita de turistas brasileiros em Portugal na história - até agora foram € 681,82 milhões.

Outro destino que reforça presença é o Uruguai. No estande da Enjoy Punta del Este, a aposta está no crescimento do enoturismo e na oferta de programas ao longo de todo o ano. “O visitante se hospeda no hotel e vivencia as vinícolas, os jantares, as paisagens. Não é um produto sazonal”, explica a executiva comercial Carolina Soria. A média anual de ocupação, conta ela, é de 80%, impulsionada por eventos, cassino, convenções e programação cultural contínua.

No deslocamento externo, entre hotéis e o Serra Park, o transporte de convidados e palestrantes está sendo realizado com veículos híbridos e elétricos da Kia, incluindo Stonic, Niro e o modelo 100% elétrico EV5. A operação se alinha ao tema da edição, “Reimaginando o Amanhã”, que aponta para soluções ambientais aplicadas à cadeia turística.