Na Festuris, Uruguai aposta em experiências sensoriais para atrair brasileiros

A 37ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado começou nesta quinta-feira (6) com projeção de reunir mais de 15 mil profissionais do turismo, 2,5 mil marcas expositoras e representantes de mais de 60 destinos internacionais no Serra Park, na Serra gaúcha. Entre eles, o Uruguai marca presença em sua 36ª participação consecutiva na feira - país expositor mais longevo - reforçando o posicionamento de destino próximo, diverso e culturalmente vibrante para o público brasileiro.

A participação integra a nova campanha, lançada no fim de outubro, que busca destacar experiências autênticas ligadas à gastronomia, ao enoturismo, à cultura e às atividades ao ar livre. A estratégia tem foco direto no mercado brasileiro, que enviou mais de 575 mil visitantes ao país em 2024 - principalmente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.No estande oficial, com 90 m² e inspiração na estética do artista Joaquín Torres-García, 20 expositores apresentam. A programação inclui degustações de vinhos, azeites e queijos - itens que vêm ganhando visibilidade graças ao fortalecimento de regiões produtoras - além de apresentações do percussionista e Embaixador da Marca País, Daniel “Tatita” Márquez, que une música e tecnologia em performances interativas.Além da presença na feira principal, o, com destaque para sabores da região de Colonia e da Região Norte. O objetivo é aproximar o trade brasileiro da diversidade regional do Uruguai, que vai do patrimônio histórico de Colonia del Sacramento às rotas rurais e termas do litoral norte, passando pelos vinhos produzidos em sete diferentes territórios do país .Outro eixo estratégico é a conectividade. A partir de novembro e dezembro, novas rotas aéreas ligando cidades brasileiras a Montevidéu e Punta del Este ampliam o acesso ao país - reforço importante para a temporada de verão. Segundo o Ministério do Turismo uruguaio, a busca é facilitar viagens curtas e de fim de semana, especialmente para quem parte do Sul do Brasil.Para estimular o fluxo, seguem válidos incentivos aos turistas, como IVA zero em serviços de hotelaria e gastronomia e reembolso de 9% em locações turísticas. A expectativa é que a combinação de experiências sensoriais, facilidades de acesso e benefícios torne o país ainda mais competitivo diante da crescente demanda por viagens de curta distância.No último verão,. 70% deles tinham entre 30 e 64 anos; o gasto médio foi de US$ 546,00, em três dias.