Após reunião com Alckmin, CNI diz que espera avanços sobre tarifas dos EUA ainda em novembro

Após reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse esperar, ainda este mês, resultados positivos no tópico das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas. O representante da CNI indicou que esses resultados poderão vir após a COP30.

"Acreditamos que, tão logo essa mesa de negociação se consolide, teremos boas notícias a anunciar, possivelmente ainda neste mês", disse Alban.

LEIA TAMBÉM: Benefício do 13º pode ajudar endividados e interessados em investir



Ele apresentou a Alckmin, nesta quinta-feira (6), dados atualizados e propostas da indústria para subsidiar o governo brasileiro nas tratativas com Washington. Entre elas, estão a suspensão temporária das tarifas adicionais impostas aos produtos brasileiros - demanda já apresentada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião recente com o presidente americano Donald Trump -, a criação de um mecanismo institucional de diálogo comercial de alto nível, a eliminação da bitributação, além do estímulo a alianças tecnológicas e investimentos bilaterais em áreas estratégicas como energia, minerais críticos, saúde, infraestrutura digital e inovação.

O vice-presidente ressaltou o papel da iniciativa privada junto ao governo para resolver a questão tarifária com os EUA. "O presidente Lula solicitou ao presidente Trump que suspenda a tarifa adicional de 40% enquanto durarem as negociações. Estamos otimistas com os próximos passos", disse Alckmin ao lado do líder da CNI.

Por fim, o vice afirmou que é importante avançar rápido. "Essa é a orientação do governo do presidente Lula: diálogo, negociação, rapidez e buscas a solução", completou.